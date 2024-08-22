تيم والتز يصرح بـ”شرف حياتي” أثناء قبوله ترشيح نائب الرئيس

حاكم ولاية مينيسوتا، تيم والز، الذي هو أيضاً شريك نائب الرئيس كامالا هاريس في انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في نوفمبر، قد قبل ترشيح الحزب الديمقراطي لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة، واصفاً إياه بـ”شرف حياتي”.

عند قبول الترشيح في المؤتمر الوطني الديمقراطي في شيكاغو يوم الأربعاء، 21 أغسطس، قال والز: “إنه شرف حياتي أن أقبل ترشيحكم لمنصب نائب رئيس الولايات المتحدة.”

عبر عن امتنانه للرئيس جو بايدن على “أربع سنوات من القيادة القوية والتاريخية” وشكر كامالا هاريس لدعوته للانضمام إلى التذكرة. قدمته غوين والز، سيدة أولى مينيسوتا، بفيلم يروي حياته من ولادته في نبراسكا إلى خدمته في الحرس الوطني. عندما صعد والز إلى المنصة، بدت غوين والز وأطفالهم، الذين كانوا حاضرين في المؤتمر، متأثرين بشكل واضح.

في خطابه، أشار والز مباشرة إلى منافسه الجمهوري JD فانس، خريج جامعة ييل، قائلاً: “كان لدي 24 طالباً في صف مدرستي الثانوية، ولم يذهب أي منهم إلى ييل”، حسبما أفادت CNN.

تأمل والز في شعوره بالمسؤولية، قائلاً: “بالنسبة لي، كان الأمر يتعلق بالخدمة في الحرس الوطني. التحقت بالخدمة بعد يومين من عيد ميلادي السابع عشر وارتديت بفخر زي جيشنا لمدة 24 عاماً.” كما شارك أن والده، وهو محارب قديم في الحرب الكورية، ترك وراءه “جبل من الديون الطبية” عندما توفي بسرطان الرئة. “الحمد لله على فوائد التقاعد من الضمان الاجتماعي وقانون GI الذي سمح لوالدي ولأنا بالالتحاق بالجامعة، وللملايين من الأمريكيين الآخرين أيضاً”، قال والز.

في خطابه في المؤتمر، أوضح والز ما يمكن أن يتوقعه الأمريكيون من رئاسة هاريس، قائلاً: “إذا كنت عائلة من الطبقة المتوسطة أو عائلة تحاول الدخول إلى الطبقة المتوسطة، فإن كامالا هاريس ستخفض ضرائبك.”

تيم والز، المدرب السابق لكرة القدم في المدرسة الثانوية وحاكم ولاية مينيسوتا، أنهى خطابه بالاستعانة باستعارات كرة القدم. “فريق، نحن في الربع الرابع، نتأخر بفارق ثلاث نقاط، لكننا في الهجوم ونسير بالكرة… نحن نتقدم على الملعب. ولحسن الحظ، لدينا الفريق الصحيح. كامالا هاريس قوية، كامالا هاريس ذات خبرة، وكامالا هاريس جاهزة. عملنا هو النزول إلى الخنادق والقيام بالكتل والالتحامات. بوصة تلو بوصة، ياردة تلو ياردة، مكالمة تلو مكالمة، قرع باب تلو قرع، تبرع بقيمة 5 دولارات تلو تبرع.”

هاريس هي أول امرأة ملونة وأول أمريكية من أصل آسيوي تقود تذكرة حزب رئيسي. وفقاً للجنة الوطنية الديمقراطية (DNC)، حصلت هاريس على 99% من الأصوات.

ظهر والز، البالغ من العمر 60 عاماً، من قائمة مرشحين محتملين ذات اعتراف أفضل والولايات ذات المزايا السياسية. تم ترشيح هاريس كمرشحة ديمقراطية بعد أن انسحب الرئيس جو بايدن من سباق الرئاسة بسبب المخاوف المتعلقة بعمره، خاصة بعد أداء ضعيف في مناظرة مع دونالد ترامب في يونيو.

في المقابل، قام ترامب، الذي يسعى للعودة إلى البيت الأبيض بعد خروج مثير للجدل في عام 2020، بتسمية JD فانس كرفيقه في السباق. فانس هو رأس مال مغامر ومؤلف معروف لكتاب Hillbilly Elegy.

(بمساهمة من ANI)