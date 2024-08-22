الخميس, أغسطس 22, 2024

حزب الله صواريخ 50 صاروخا على هضبة الجولان الإسرائيلية

حزب الله صواريخ 50 صاروخا على هضبة الجولان الإسرائيلية

أطلقت جماعة حزب الله اللبنانية أكثر من 50 صاروخا على مساكن خاصة في مرتفعات الجولان، التي تخضع لإسرائيل.

ويبدو أن هذا الهجوم الأخير جاء ردًا على غارة إسرائيلية ليلة الثلاثاء، أسفرت عن مقتل شخص وإصابة 19 آخرين. وفي وقت سابق من ذلك اليوم، أطلق حزب الله أكثر من 200 قذيفة على إسرائيل في أعقاب هجوم إسرائيلي على مستودع أسلحة تابع لحزب الله.

وفي أعقاب الهجوم على مرتفعات الجولان، عالج المستجيبون الأوائل رجلاً يبلغ من العمر 30 عامًا مصابًا بشظايا الهجوم. وأضرمت النيران في أحد المنازل، لكن رجال الإطفاء تمكنوا من منع وقوع كارثة أكبر من خلال السيطرة على تسرب الغاز.

ومن ناحية أخرى، اشتد الصراع بين إسرائيل وحزب الله على مدى الأشهر العشرة الماضية، وهو الصراع الذي زاد من تعقيده الحرب الإسرائيلية المستمرة مع حماس في غزة. أدى هذا الصراع الطويل إلى مقتل أكثر من 500 شخص في لبنان، معظمهم من المسلحين ولكن من بينهم حوالي 100 مدني، و49 قتيلاً في إسرائيل، التي تضم 23 جنديًا و26 مدنيًا.

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