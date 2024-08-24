حكومة رئيس الوزراء مودي يتبرع بـ 4 مكعبات BHISHM لأوكرانيا

تبرعت الهند بأربعة مكعبات من مبادرة بهارات الصحية لمكعبات ساهيوغ هيتا ومايتري (BHISHM) لأوكرانيا في 23 أغسطس، مما يمثل خطوة مهمة في المساعدات الإنسانية. تم تصميم هذه المستشفيات المتنقلة المبتكرة لتقديم الرعاية الطبية الحرجة بسرعة وكفاءة.

سلط رئيس الوزراء ناريندرا مودي الضوء على تفرد مكعبات BHISHM في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا على دورها في تقديم الدعم الطبي الفوري. وأكدت وزارة الشؤون الخارجية عملية التسليم، حيث أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن امتنانه لدعم الهند. وأشار زيلينسكي إلى أن مكعبات BHISHM من شأنها أن تحسن بشكل كبير علاج الأفراد المصابين وتنقذ الأرواح.

ما هي مكعبات BHISHM؟

تعد مكعبات BHISHM جزءًا من مبادرة بهارات الصحية الهندية لساهيوغ هيتا ومايتري، والتي تم تطويرها لتقديم الرعاية الطبية الطارئة في مناطق النزاع والمناطق المنكوبة بالكوارث. تعد هذه المبادرة أحد مكونات مشروع Aarogya Maitri، الذي يهدف إلى توفير الموارد الطبية الأساسية للدول النامية كمساعدات إنسانية. تركز مكعبات BHISHM على تقديم الخدمات الطبية الأساسية بتنسيق متنقل وقابل للنشر بسهولة.

الميزات الرئيسية لمكعبات BHISHM

كل مكعب من مكعبات BHISHM صغير الحجم، ويبلغ قياسه 15 بوصة ويزن ما يصل إلى 20 كجم، مما يجعله قابلاً للنقل بسهولة من قبل الأفراد. تم تصميم المكعبات بحيث يتم تركيبها على إطار قابل للتعديل، مما يسمح بخيارات نقل متعددة عبر الجو والبحر والأرض وحتى الطائرات بدون طيار.

تعد القدرة الطبية لكل مكعب BHISHM كبيرة، مع القدرة على إدارة ما يقرب من 200 حالة طوارئ، بما في ذلك الصدمات والحروق والكسور والصدمات. وهي مجهزة لإجراء العمليات الجراحية الأساسية، مما يتيح إجراء ما بين 10 إلى 15 عملية جراحية يوميًا. السمة البارزة لهذه المكعبات هي الاكتفاء الذاتي. يمكنهم توليد الطاقة والأكسجين الخاصة بهم، مما يضمن الأداء الوظيفي حتى في البيئات الصعبة حيث قد لا تتوفر المرافق الطبية التقليدية.

تم تنظيم المكعبات بالإمدادات الطبية حسب نوع الإصابة، مما يضمن سهولة الوصول إلى الأدوية والمعدات الأساسية من أجل استجابات سريعة وفعالة. ولتعزيز تأثيرها، تم نشر فريق من الخبراء الطبيين الهنود لتدريب الموظفين الأوكرانيين على تشغيل المكعبات.

بالإضافة إلى ذلك، تستخدم مكعبات BHISHM تقنية RFID لإدارة المخزون في الوقت الفعلي، مما يسمح بتتبع الإمدادات بكفاءة. وتتضمن أيضًا تطبيقًا مخصصًا وجهازًا لوحيًا مزودًا بموارد تعليمية متاحة بحوالي 180 لغة، مما يضمن التشغيل والإدارة الفعالين للمعدات.