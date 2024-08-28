رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والمستشار الرئيسي الجديد لبنجلاديش يسلطان الضوء على التزامهما بتعزيز العلاقات”

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هنأ الأستاذ محمد يونس بتعيينه مستشاراً رئيسياً للحكومة المؤقتة لجمهورية بنغلاديش الشعبية.

رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هنأ الأستاذ محمد يونس بتعيينه مستشاراً رئيسياً للحكومة المؤقتة لجمهورية بنغلاديش الشعبية.

أعرب عن أمله في أن يقود محمد يونس بلاده وشعبه نحو الازدهار، وأكد حرصه على التعاون في الفترة المقبلة لدفع مصالح البلدين وتحقيق تطلعات شعوبهما للنمو والازدهار.

رداً على ذلك، شكر محمد يونس الشيخ محمد بن زايد على مشاعره الطيبة. وأعرب عن أمله في استمرار التقدم والازدهار للإمارات العربية المتحدة وأكد التزامه بتعزيز التعاون بين البلدين، بناءً على العلاقة القوية والدائمة بينهما لتحقيق المنفعة المتبادلة.