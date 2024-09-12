روسيا تدعي استعادة السيطرة على 10 مستوطنات في كورسك كانت قد استولت عليها أوكرانيا سابقاً

أعلن وزارة الدفاع الروسية في 12 سبتمبر أن الجنود الروس قد استعادوا السيطرة على 10 مستوطنات في منطقة كورسك كانت قد استولت عليها أوكرانيا سابقاً. جاء هذا التحديث بعد تقارير تشير إلى أن موسكو قد شنت هجوماً مضاداً في المنطقة المتنازع عليها، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية جزئياً منذ بدء التوغل عبر الحدود في 6 أغسطس.

أعلن وزارة الدفاع الروسية في 12 سبتمبر أن الجنود الروس قد استعادوا السيطرة على 10 مستوطنات في منطقة كورسك كانت قد استولت عليها أوكرانيا سابقاً. جاء هذا التحديث بعد تقارير تشير إلى أن موسكو قد شنت هجوماً مضاداً في المنطقة المتنازع عليها، التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية جزئياً منذ بدء التوغل عبر الحدود في 6 أغسطس.

أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي هذه التقارير في 12 سبتمبر، قائلاً خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الليتواني جيتاناس ناوسيدا إن العمليات تسير وفقاً للخطة.

إحدى القرى التي يُقال إن روسيا أعادت السيطرة عليها، سناجوسك، تقع على بعد حوالي 30 كيلومتراً غرب مدينة سوزها الروسية التي تسيطر عليها أوكرانيا وحوالي 10 كيلومترات شمال الحدود الأوكرانية.

تدهور الوضع في منطقة كورسك

في 11 سبتمبر، أفادت مجموعة المراقبة الأوكرانية المعتمدة على جمع البيانات الجماهيرية “ديبستيت” أن الوضع على الجبهة الغربية للقوات الأوكرانية في منطقة كورسك قد تدهور. وأشاروا إلى أن الروس قد كثفوا الهجمات، حيث نقلوا المدرعات عبر نهر سييم وأنهار صغيرة أخرى. وكانت أوكرانيا قد استهدفت سابقاً الجسور وعبر النهر العائم عبر نهر سييم، بهدف عزل القوات الروسية في منطقة غلوشكوفسكي.

في 6 سبتمبر، صرح زيلينسكي بأن أوكرانيا تسيطر على أكثر من 1300 كيلومتر مربع وحوالي 100 مستوطنة في منطقة كورسك. وأشارت كييف إلى أن التوغل كان يهدف إلى تحويل انتباه القوات الروسية عن دونباس ومنع المزيد من الهجمات الروسية عبر الحدود من منطقة كورسك.

الهجوم الأوكراني والرد الروسي

أطلقت أوكرانيا هجومها بهدف واضح هو تحويل انتباه روسيا عن تقدمها إلى شرق أوكرانيا. ويزعم الهجوم الآن السيطرة على ما يصل إلى 1300 كيلومتر مربع (500 ميل مربع) من الأراضي الروسية. على الرغم من ذلك، استمرت القوات الروسية في احتلال القرى في شرق أوكرانيا واقتربت من المدينة الاستراتيجية بوكروفسك.

لاحظ المحللون من معهد دراسة الحرب الأمريكي أن حجم ونطاق ومستقبل الهجمات المضادة الروسية غير مؤكد، وأنه من المبكر جداً استخلاص استنتاجات نهائية. وذكرت حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المرتبطة بكتيبة أوكرانية أن القوات الروسية قد بدأت بشكل غير متوقع هجومها بالقرب من سناجوسك، مما دفع الأوكرانيين للقيام بهجوم مضاد.

أخبر الخبير العسكري الروسي أناتولي ماتفييتشوك صحيفة “موسكوفسكي كومسوموليتس” أنه قد تم استعادة أكثر من 100 كيلومتر مربع من الأراضي وادعى أن احتياطي العدو، والتعزيزات، والإمدادات اللوجستية لم يعد بإمكانها الوصول إلى منطقة كورسك. وكان الجيش الروسي على ما يبدو مفاجأً بحجم وشدة التوغل الأوكراني إلى منطقة كورسك في بداية الشهر الماضي.

القوات الروسية على بعد بضعة كيلومترات من بوكروفسك

كانت موسكو مندهشة من مدى سهولة استيلاء القوات الأوكرانية على المدن والقرى، بما في ذلك سوزها. ومع ذلك، صرح الرئيس فلاديمير بوتين بعد نحو شهر بأن هذه الجهود قد فشلت. وأشار إلى أن القوات الأوكرانية حاولت زعزعة استقرار روسيا من خلال إجبار تحركات القوات وتعطيل الهجوم في المناطق الرئيسية، خاصة في دونباس. جادل بوتين بأن الهجوم الأوكراني لم يحقق هدفه المرسوم وبدلاً من ذلك، قدم تقدم الهدف الرئيسي لموسكو في احتلال دونباس، الذي يشمل المناطق الصناعية الأوكرانية في دونيتسك ولوهانسك.

الآن، القوات الروسية على بعد بضعة كيلومترات فقط من بوكروفسك ومدينة ميرنوهريد المجاورة، مع تقارير عن قتال مكثف في الاقترابات إلى بوكروفسك. تم تدمير جسر بين المدينتين بين ليلة الأربعاء وصباح الخميس، وذكر رئيس منطقة دونيتسك أن خط الإمداد بالمياه إلى بوكروفسك قد تم قطعه، على الرغم من أن المدينة لا تزال بها العديد من الآبار.

وفي الوقت نفسه، أسفر هجوم بطائرة مسيرة روسية على مدينة كونوتوب الأوكرانية الشمالية، والتي تعتبر مركزاً هاماً لتحضيرات كييف لحملة كورسك، عن إصابة 14 شخصاً. وأصدرت النيابة في منطقة سومي الحدودية صوراً تظهر الأضرار التي لحقت بالمباني السكنية في المدينة. كما تسببت الهجمة في انقطاع الكهرباء في كونوتوب، مع تقارير عن أضرار كبيرة في البنية التحتية للطاقة.