سيرجي شويغو، أعلى مسؤول أمني روسي، يلتقي بكيم جونغ أون في بيونغ يانغ

أجرى سيرجي شويغو، أعلى مسؤول أمني روسي، محادثات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال زيارته إلى بيونغ يانغ يوم الجمعة، وفقًا لوكالات الأنباء الروسية. جاءت الزيارة في وقت حاسم في نزاع أوكرانيا، والذي تدعي الولايات المتحدة أن كوريا الشمالية زودت روسيا بالذخائر والصواريخ الباليستية بسببه.

أجرى سيرجي شويغو، أعلى مسؤول أمني روسي، محادثات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال زيارته إلى بيونغ يانغ يوم الجمعة، وفقًا لوكالات الأنباء الروسية. جاءت الزيارة في وقت حاسم في نزاع أوكرانيا، والذي تدعي الولايات المتحدة أن كوريا الشمالية زودت روسيا بالذخائر والصواريخ الباليستية بسببه.

تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها ما إذا كان يجب السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ بعيدة المدى التي زودتها بها الدول الغربية لاستهداف عمق روسيا. صرح الرئيس فلاديمير بوتين أنه إذا حدث ذلك، فإن هذا يعني أن الغرب يتعامل مباشرة مع روسيا.

نقل الأسلحة بين روسيا وكوريا الشمالية؟

رفضت موسكو وبيونغ يانغ أي نقل للأسلحة لكنهما أكدا التزامهما بتعزيز الروابط العسكرية بينهما. منذ بداية الحرب في أوكرانيا، عززت روسيا علاقتها بكوريا الشمالية، واستضاف كيم بوتين في زيارة دولة في يونيو.

كان شويغو، الذي كان وزير دفاع روسيا حتى مايو، الآن أمين سر مجلس الأمن، الذي يشمل بوتين وقادة الجيش والاستخبارات، ومسؤولين كبار آخرين.

وفقًا لوكالة الأنباء الحكومية “RIA”، أفاد مجلس الأمن أن هناك “تبادلًا جوهريًا للآراء” مع نظرائهم الكوريين حول مختلف القضايا الثنائية والدولية كجزء من الحوار الاستراتيجي المستمر. ووُصفت الاجتماعات بأنها جرت في “جو من الثقة الشديدة والود”، ومن المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين بوتين وكيم خلال قمتهم قبل ثلاثة أشهر.

العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية

زار بوتين مؤخرًا كوريا الشمالية للمرة الثانية، وكانت المرة الأولى في عام 2000 في بداية فترة رئاسته عندما كان كيم جونغ إيل، والد كيم، لا يزال القائد الأعلى. بخلاف ذلك، فإن العلاقات بين روسيا وكوريا الشمالية، على الرغم من أنها ليست قوية كما كانت في عهد الاتحاد السوفيتي، تطورت من مجرد مجاملات إلى فوائد متبادلة، مما أثار قلق الغرب.

أشارت الكرملين إلى أن هناك إمكانيات لعلاقات “عميقة جدًا” بين روسيا وكوريا الشمالية. على الرغم من أنه تم التأكيد على أن هذا لا ينبغي أن يثير القلق، فقد تم اقتراح أن أولئك الذين يفكرون في معارضة هذه الروابط المتنامية ينبغي عليهم إعادة النظر.

تكثر التكهنات حول الاحتياجات الدقيقة للطرفين، والتي يبدو أنها تدور حول أمن الإمدادات. يقترح عالم السياسة وحليف بوتين سيرجي ماركوف أن روسيا قد تكون تبحث عن الذخائر، وعمال البناء، وحتى المتطوعين لجبهة أوكرانيا. بالمقابل، قد تحصل كوريا الشمالية على منتجات روسية ودعم تكنولوجي لأهدافها العسكرية، بما في ذلك تطوير برنامجها للصواريخ بعيدة المدى للوصول إلى الولايات المتحدة، وفقًا لماركوف.

روسيا بحاجة إلى كوريا الشمالية للحفاظ على صراعها في أوكرانيا

لا شك أن روسيا بحاجة إلى الحفاظ على صراعها في أوكرانيا. وفقًا لتقرير حديث من بلومبرغ، نقلاً عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، فإن كوريا الشمالية زودت روسيا بما يقرب من خمسة ملايين قذيفة مدفعية. بالنسبة لروسيا، فإن العثور على شريك يشاركها احتقارها للعقوبات وللغرب — وبالتالي يكون مستعدًا للتجارة — هو ميزة كبيرة.

روسيا وكوريا الشمالية من بين أكثر البلدان خضوعًا للعقوبات عالميًا، حيث تواجه كوريا الشمالية العقوبات بسبب تطوير أسلحة نووية وتجارب صواريخ باليستية. في وقت سابق من هذا العام، وجهت موسكو ضربة قوية للعقوبات على بيونغ يانغ من خلال استخدام حق النقض ضد قرار مجلس الأمن الدولي الذي كان يهدف إلى تمديد لجنة المراقبة.

قد تعكس هذه الإيماءة الدبلوماسية صداقة حقيقية بين الزعيمين، على الرغم من أنها قد تكون حذرة وذات طابع تجاري. في فبراير، قدم بوتين لكيم سيارة ليموزين روسية فاخرة، مخالفة للعقوبات الدولية. وصف كيم مؤخرًا كوريا الشمالية بأنها “رفيقة لا تقهر” مع روسيا في رسالة إلى الرئيس بوتين. ومع ذلك، قد يكون هذا مدفوعًا بمصالح تجارية وندرة البدائل.

روسيا تبحث عن طرق لتجاوز العقوبات الغربية

في الأساس، أصبحت كوريا الشمالية الآن أكثر قيمة لروسيا المعزولة، وتدرك كوريا الشمالية أن موسكو بحاجة إلى حلفاء.

من خلال زيارة كوريا الشمالية، يمكن لروسيا أن تُظهر لمنتقديها أنها قادرة وستتصرف كما تشاء. يمكن لروسيا البحث عن طرق لتجاوز العقوبات الغربية، وإقناع الآخرين بخرق العقوبات، وإقامة علاقات دولية جديدة على الرغم من ما يسمى بـ”العملية العسكرية الخاصة”. منذ بدء الصراع في أوكرانيا، دفع الرئيس بوتين فكرة تراجع الهيمنة الغربية، وسعى إلى العثور على أولئك الذين إما يوافقون على هذا الرأي أو منفتحين عليه.

في منتدى اقتصادي حديث في سانت بطرسبرغ، كان أحد ضيوف بوتين البارزين هو رئيس زيمبابوي، وهي دولة أخرى تأثرت بالعقوبات. كانت روسيا حريصة على عرض صداقاتها العالمية، مرحبةً بأي شخص غير راضٍ عن النظام العالمي الذي تقوده الولايات المتحدة، من آسيا إلى أمريكا اللاتينية إلى أفريقيا.