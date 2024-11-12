شاركت كاي ترامب مدونة فيديو للاحتفال الانتخابي في مار إيه لاغو لفوز جدها دونالد ترامب

شاركت حفيدة دونالد ترامب، كاي، لمحة مؤثرة عن احتفال مار إيه لاغو بالانتخابات، تعبر فيها عن فخرها ورد فعلها العاطفي على انتصار جدها.

وقدمت كاي، البالغة من العمر 17 عامًا، ابنة دونالد ترامب جونيور وزوجته السابقة فانيسا، نظرة داخلية للاحتفال الانتخابي العائلي في مار إيه لاغو، حيث قالت إنها شعرت بأن العائلة كلها انجرفت في دموعها بعد فوز جدها في الانتخابات. وشاركت كاي الأحداث التي أدت إلى إعلان فوز دونالد ترامب ضد كامالا هاريس، في انتصار انتخابي كان عاطفيًا بقدر ما كان احتفاليًا للعائلة.

نشرت كاي مدونة فيديو مفصلة جدًا على قناتها تسجل فيها استعدادها وتوقعاتها التي كانت تتصاعد طوال ليلة الانتخابات. حيث ظهرت في الفيديو وهي تتحضر، حيث تهيأت بشعر ومكياج احترافي وارتدت فستانًا أسود لامعًا بدون حمالات مع كعب ذهبي.

بمزيج من الحماسة والتوتر، توجهت إلى مار إيه لاغو، عقار ترامب في فلوريدا، حيث اجتمع أفراد العائلة والأصدقاء المقربون لدعم الرئيس السابق. وقالت من السيارة: “لم أر جدي منذ فترة لأنه كان في حملة انتخابية”، مشيرة إلى صعوبة الوصول إليه خلال الأيام الأخيرة المتوترة من حملته. “كان يتصل بي تقريبًا كل يومين”. أنا جاهزة للاحتفال الليلة، وآمل أن نفوز – وأصابعنا متقاطعة بالطبع.

توتر كاي التوقعي

خلال المساء، كشفت كاي أنها كانت قلقة وملأها الأمل في نفس الوقت. وأعربت بصراحة عن تقديرها لجدها وقالت إنه رجل مجتهد ودؤوب. “لا أعرف أحدًا مجتهدًا ودؤوبًا مثله”، قالت، معبرة عن فخرها العميق.

داخل مار إيه لاغو، كانت الأجواء دافئة ومريحة، حيث تم ترتيب الأرائك أمام ثلاث شاشات كبيرة تعرض تغطية حية للانتخابات. وشمل الحضور دون جونيور، إريك ترامب، بارون ترامب، تيفاني ترامب، إيفانكا ترامب وزوجها جاريد كوشنر، بالإضافة إلى الملياردير إيلون ماسك وأصدقاء مقربين.

ليلة مليئة بالتقلبات مع تأملات كاي

في مقطع سجل بعد عدة أيام، تذكرت تلك الليلة التي لا تُنسى، موضحة كيف لم تستطع الاستمرار في التصوير عندما تأكدت نتائج فوز ترامب. “كنا نحتفل كعائلة”، أوضحت، موضحة كيف تحولت تلك الليلة إلى انتصار عاطفي لهم جميعًا. “كانت ليلة مميزة جدًا. أنا فخورة به. لقد عمل بجد كل يوم من أجل هذا البلد”.

كان من أكثر اللحظات المؤثرة في الفيديو عندما استعرضت كاي رد فعلها على خبر فوز ترامب بولاية بنسلفانيا، وهي ولاية محورية في السباق. وقالت بتأثر: “كانت ليلة الانتخابات مميزة جدًا لعائلتنا بأكملها لأننا حاربنا حتى النهاية”.

كاي تعجب بالتزام جدها

“إنه شخص رائع وفريد حقًا ويظهر ولاءً كاملاً لأمريكا دون أي سؤال”، قالت كاي. “إنه لا يأخذ أي استراحات، ولا يفعل أي شيء سوى العمل”.

واختتمت الفيديو بتكريم التزام دونالد ترامب الذي لا يتزعزع: “أنا متحمسة لولايته. أتطلع لرؤية ما سيفعله من أجل البلاد”، وقالت: “عندما أكبر، أريد أن أكون مثله وأقاتل مثله”.