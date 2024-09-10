شاهد: جسر في فيتنام ينهار بعد تعرضه لإعصار، والمركبات تسقط في النهر

أكدت السلطات في فيتنام أن 13 شخصاً في عداد المفقودين بعد انهيار جسر رئيسي، رغم أن نائب رئيس الوزراء هو دوك فوك أشار إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هناك أي إصابات. عمليات الإنقاذ جارية، ولا يزال جزء من الجسر قائمًا. تركّز الجهود على بناء جسر عائم لاستعادة الوصول إلى المنطقة المتضررة.

أثر إعصار ياجي المدمر

يُعتبر انهيار الجسر مجرد واحدة من العديد من التحديات التي يواجهها فيتنام بينما يواصل التعافي من إعصار ياجي، أقوى عاصفة تضرب المنطقة منذ عقود. ضرب الإعصار اليابسة يوم السبت، جالبًا معه فيضانات شديدة وانهيارات أرضية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 64 شخصًا في المقاطعات الشمالية. كان الدمار واسع النطاق، مع الإبلاغ عن أضرار كبيرة في جميع أنحاء المنطقة.

تحذير – لقطات مزعجة

في فيتنام، سقطت ما لا يقل عن 13 شخصًا في نهر هونغ (الأحمر) بعد أن جرفت مياه الفيضانات جزءًا من جسر فونغ تشاو في فوه تو. سقطت حوالي 10 مركبات ودراجة نارية في النهر. تعرقل التيارات السريعة بعد الإعصار جهود الإنقاذ… pic.twitter.com/TUZSnL5EIe

— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) 9 سبتمبر 2024

انزلاق أرضي يجرف حافلة ركاب

بالإضافة إلى انهيار الجسر، جرف انزلاق أرضي في مقاطعة كاو بانغ حافلة ركاب كانت تحمل 20 شخصًا. تعقدت جهود الإنقاذ بسبب الطرق المسدودة والأمطار الغزيرة المستمرة، مما يعيق جهود فرق الطوارئ.

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رد الحكومة والمساعدات الطارئة

رداً على الكارثة، أعلن رئيس الوزراء فام مينه شين عن حزم مساعدات طارئة ووجه الجيش لإعطاء الأولوية لعمليات الإنقاذ والاستجابة. كما أوقف الإعصار بشكل كبير الأنشطة الصناعية في شمال فيتنام. واجهت العديد من المصانع انقطاعات في الطاقة وأضرارًا واسعة النطاق، وكانت المناطق الصناعية في هاي فونغ، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها مليوني نسمة، الأكثر تضررًا. تم اقتلاع أسطح المصانع، ويكافح العمال لإنقاذ المعدات من المنشآت التي غمرتها المياه. من الجدير بالذكر أن مصانع مجموعة LG Electronics الكورية الجنوبية في هاي فونغ تعرضت لأضرار كبيرة، على الرغم من عدم الإبلاغ عن أي إصابات بين الموظفين.

انقطاع الكهرباء والاتصالات

تسببت العاصفة في انقطاعات واسعة النطاق للكهرباء، مما أدى إلى انقطاع الخدمة عن أكثر من 5.7 مليون عميل. بحلول يوم الاثنين، تم استعادة أكثر من 75٪ من الكهرباء. كما تأثرت خدمات الاتصالات، حيث شهدت العديد من المناطق انقطاعات.

تحذيرات من المخاطر المستمرة

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية في فيتنام تحذيرات بشأن المخاطر المستمرة من الفيضانات والانهيارات الأرضية. كانت كمية الأمطار في المناطق الشمالية كبيرة، تراوحت بين 208 و433 ملم خلال الساعات الـ48 الماضية. لا تزال الوضعية متقلبة، مع الحاجة إلى جهود مستمرة لمواجهة الأزمة المستمرة ودعم المجتمعات المتضررة.