شرق روسيا يتعرض لزلزال بقوة 7.0 درجات واندلاع بركان شيفيلوش

ثور بركان شيفيلوش في روسيا بعد زلزال بقوة 7.0 درجات ضرب قبالة الساحل الشرقي للبلاد.

وفقًا للتقييمات البصرية، فإن عمود الرماد الناتج عن الثوران يرتفع إلى ارتفاع يصل إلى 8 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر. وقد أطلق البركان تدفقًا من الحمم، على الرغم من عدم وجود تقارير عن إصابات.

يقع شيفيلوش على بعد حوالي 450 كيلومترًا من بترومفالوفسك-كامشاتسكي، وهي مدينة ساحلية يبلغ عدد سكانها حوالي 181,000 نسمة في شبه جزيرة كامشاتكا الروسية.

أفاد المسح الجيولوجي الأمريكي (USGS) أن مركز الزلزال كان على بعد حوالي 90 كيلومترًا من بترومفالوفسك-كامشاتسكي، بعمق حوالي 50 كيلومترًا. لم يتسبب الزلزال في أضرار كبيرة؛ ومع ذلك، يتم فحص المباني للتحقق من الأضرار المحتملة، مع إيلاء اهتمام خاص للمرافق الاجتماعية.

لم يصدر وزارة الطوارئ الروسية تحذيرًا من تسونامي بسبب الهزة. ومع ذلك، كان نظام تحذير تسونامي الأمريكي قد حذر من أن “أمواج تسونامي خطيرة قد تحدث على بعد 300 كيلومتر [حوالي 186 ميلًا] من مركز الزلزال على طول سواحل روسيا.”

قام السكان في المنطقة بإخلاء منازلهم بسبب الاهتزازات. وتسبب الزلزال في سقوط الأثاث وتكسير الأطباق.

وفقًا لفرع كامشاتكا من الخدمة الجيوفيزيائية لأكاديمية العلوم الروسية، حدثت هزة ارتدادية في الساعة 07:21 بتوقيت كامشاتكا (22:21 بتوقيت موسكو) يوم السبت. وكانت قوة الهزة الارتدادية 4.7.