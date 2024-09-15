عرض ابتكارات المصممين الإماراتيين في معرض الجواهر والمجوهرات

للأحجار الكريمة والمجوهرات، الذي أقيم في بانكوك، تايلاند، في الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر.

تؤكد هذه المشاركة التزام غرفة تجارة وصناعة الشارقة بتعزيز المشاريع التي يقودها الشباب ودعم المواهب الإماراتية الشابة في صناعة تصميم الذهب والمجوهرات، حيث توفر لهم فرصًا لعرض منتجاتهم وأعمالهم الفنية في فعاليات مهمة، مما يضعهم على الطريق للوصول إلى الأسواق العالمية الرئيسية.

وترأست الوفد المشارك من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، منى سلطان السويدي، مديرة المكتب التنفيذي لرئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة والمسؤولة عن منصة الصائغ الإماراتي، وضم الوفد نخبة من المصممات الإماراتيات اللاتي قدمن أحدث مجموعاتهن المبتكرة من مجوهرات الذهب والألماس في المعرض.

وقد لاقت تصاميمهن إعجاب الحاضرين وخبراء الصناعة على حد سواء، مما يبرز مستوى التميز العالي لدى المصممين الإماراتيين، وتأثير الإمارات المتزايد وحضورها المتميز في سوق تصميم المجوهرات العالمي.

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كما شاركت المصممات الإماراتيات في العديد من الندوات المتخصصة وورش العمل الحرفية التي أقيمت خلال معرض بانكوك، بقيادة خبراء ومصممين دوليين مشهورين في مجال تصميم وتصنيع الذهب والمجوهرات. وقد قدمت هذه الجلسات رؤى قيمة حول اتجاهات وتقنيات الصناعة، مما عزز من مهارات وخبرات المشاركات.

خلال الحدث، أكدت السويدي على الأهمية الاستراتيجية للمشاركة في مثل هذه المعارض الدولية، والتي تسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز رائد لتصميم وتصنيع المجوهرات.

وأشادت بالمساهمات الإبداعية للمصممات الإماراتيات في معرض بانكوك، حيث قدمن قطعًا مبتكرة مستوحاة من التراث الغني للإمارات. وهذا لا يؤكد فقط على مهارة الحرفيين الإماراتيين، بل يتيح لهم أيضًا التفاعل مع الاتجاهات العالمية المعاصرة والتواصل مع خبراء الصناعة الرئيسيين والمصممين، مما يعزز قدراتهم ويفتح لهم آفاقًا جديدة في الأسواق الدولية.

وأضافت السويدي أن مشاركة غرفة الشارقة المتميزة في معرض بانكوك للأحجار الكريمة تتماشى مع التزامها بدعم وتعزيز المواهب الإماراتية في قطاع الحرف اليدوية وتصميم المجوهرات، من خلال توفير منصات لهم لعرض أعمالهم في المعارض التجارية الدولية المرموقة.

هذه المبادرة لا تدعم فقط دمجهم في صناعة المجوهرات العالمية، بل تلعب أيضًا دورًا محوريًا في دفع عجلة النمو الاقتصادي الوطني.

ومن خلال تسهيل وصولهم إلى مثل هذه المنصات الحيوية، يمكن للمصممين الإماراتيين التفاعل مع خبراء الصناعة العالميين، واكتساب رؤى حول أفضل الممارسات، وتعزيز مهاراتهم.