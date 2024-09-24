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الثلاثاء, سبتمبر 24, 2024
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عودة رواد الفضاء الروس إلى الأرض بعد إقامة قياسية في محطة الفضاء الدولية

بعد مهمة قياسية استمرت 374 يومًا في محطة الفضاء الدولية (ISS)، عاد رائدا الفضاء الروسيان بنجاح إلى الأرض يوم الاثنين.

عودة رواد الفضاء الروس إلى الأرض بعد إقامة قياسية في محطة الفضاء الدولية

 

 

بعد مهمة قياسية استمرت 374 يومًا في محطة الفضاء الدولية (ISS)، عاد رائدا الفضاء الروسيان بنجاح إلى الأرض يوم الاثنين.

وبرفقتهم، هبطت رائدة الفضاء الأمريكية تريسي دايسون، التي أُطلقت إلى ISS في مارس.

في الساعة 16:59 بتوقيت المحلي (11:59 بتوقيت غرينتش)، هبطت كبسولة سويوز MS-25، التي كانت تحمل رواد الفضاء الثلاثة، في سهل كازاخستان الشاسع.

أسماء رواد الفضاء الروس الذين قضوا أطول وقت في الفضاء

هذان الرواد الفضائيان الروسيان، أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب، قضيا أطول مدة مستمرة مسجلة في ISS. حقق كونونينكو البالغ من العمر 69 عامًا إنجازًا بارزًا بتجاوزه 1,111 يومًا في الفضاء عبر خمس مهام، مما أسس رقمًا قياسيًا جديدًا لأطول فترة قضاها أي فرد في الفضاء.

في الوقت نفسه، تبحث روسكوسموس، وكالة الفضاء الحكومية الروسية، عن شراكات جديدة مع دول في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

ومن الجدير بالذكر أنه على الرغم من التوترات المستمرة حول أوكرانيا، لا تزال هناك تعاون نادر بين الولايات المتحدة وروسيا، مما يسمح لرواد الفضاء من كلا البلدين بالعمل معًا في ISS، حيث توفر مركبات سويوز الروسية النقل من وإلى المحطة.

Filed under

ISS

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