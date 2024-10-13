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الأحد, أكتوبر 13, 2024
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فيتنام والصين تعززان العلاقات من خلال 10 اتفاقيات جديدة خلال اجتماع القادة

وقعت فيتنام والصين 10 اتفاقيات رئيسية تغطي الزراعة والتجارة والمدفوعات عبر الحدود، بهدف تعزيز الروابط الاقتصادية والتعاون خلال زيارة رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ إلى هانوي.

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فيتنام والصين تعززان العلاقات من خلال 10 اتفاقيات جديدة خلال اجتماع القادة

لقد اتخذت فيتنام والصين خطوات ملحوظة لتعزيز العلاقات الثنائية من خلال توقيع 10 اتفاقيات مهمة خلال زيارة رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ التي استمرت ثلاثة أيام إلى هانوي. تشمل هذه الاتفاقيات مجالات متعددة، بما في ذلك الزراعة والتجارة وأنظمة الدفع عبر الحدود، مما يعكس التزام البلدين المتزايد بالتعاون.

تظل الصين أكبر شريك تجاري لفيتنام، حيث تلعب دورًا حاسمًا في اقتصادها. مع نمو التجارة بين البلدين بنسبة 21% في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 148 مليار دولار، تهدف هذه الاتفاقيات إلى دفع تلك الأرقام إلى مستويات أعلى.

تتركز إحدى الاتفاقيات الرئيسية على التعاون الزراعي، حيث طلب رئيس الوزراء الفيتنامي فام مينه تشين من الصين زيادة واردات المنتجات الزراعية الفيتنامية. وأكد تشين على أهمية تسهيل إجراءات التخليص الجمركي على الحدود لتيسير التجارة بشكل أكثر سلاسة، خاصة بالنسبة للمنتجات الزراعية.

تحديث روابط السكك الحديدية عبر الحدود

كما ناقشت الدولتان تحديث اتصالات السكك الحديدية عبر الحدود، وهو مشروع بنية تحتية حيوي يهدف إلى تحديث الروابط النقل بين البلدين. وقع الجانبان وثيقة حول تقدم الدراسات الميدانية المتعلقة بروابط السكك الحديدية عبر الحدود. وحثت الحكومة الفيتنامية الصين على التعاون في تنفيذ الوثائق الموقعة المتعلقة بروابط السكك الحديدية وتطوير السكك الحديدية الحديثة بشكل فعال.

تعود خط السكك الحديدية الحالي الذي يربط كونمينغ في جنوب الصين بهانوي ومدينة هايفونغ الفيتنامية إلى العهد الاستعماري الفرنسي. في حين أن فيتنام لا تزال تعتمد على هذا الخط، فقد انتقلت الصين بالفعل نحو ترقية جانبها من الاتصال مع القطارات عالية السرعة الحديثة. ومع ذلك، لم يتم الإعلان عن أي خطط ملموسة أو تقديرات تكاليف لتحديث روابط السكك الحديدية بين البلدين.

المدفوعات عبر الحدود والنمو الاقتصادي

كان من التطورات الرئيسية الأخرى توقيع اتفاق بين شركة المدفوعات الوطنية الفيتنامية وUnionPay International الصينية. ستقوم هذه الصفقة بنشر أنظمة الدفع عبر QR عبر الحدود بين البلدين، مما يجعل المعاملات أكثر كفاءة للأعمال والمستهلكين من الجانبين. يسلط التركيز على المدفوعات عبر الحدود الضوء على الأهمية الاقتصادية للتكامل المالي الرقمي مع استمرار ارتفاع التجارة والاستثمار بين البلدين.

تشكل هذه الاتفاقيات مرحلة جديدة من التعاون بين فيتنام والصين، مما يعزز روابطهما الاقتصادية والتجارية والمالية. مع التركيز على التجارة الزراعية، وتطوير البنية التحتية، والمدفوعات عبر الحدود، تهدف كلا الدولتين إلى بناء شراكة قوية تعزز الاستقرار والازدهار الإقليمي

Filed under

آخر الأخبار العالمية اتفاقية التجارة الصين فيتنام
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