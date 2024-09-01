“قادة حماس سيدفعون ثمن هذه الجرائم: بايدن غاضب من جرائم قتل الرهائن

الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه "مدمر وغاضب" بسبب استعادة جثث ستة رهائن، بما في ذلك جثة مواطن أمريكي-إسرائيلي من قطاع غزة.

الرئيس الأمريكي جو بايدن قال إنه “مدمر وغاضب” بسبب استعادة جثث ستة رهائن، بما في ذلك جثة مواطن أمريكي-إسرائيلي من قطاع غزة.

ووصف بايدن هذا التطور بأنه “مأساوي” و”مستفز” وحذر في 31 أغسطس بشكل لا لبس فيه من أن “قادة حماس سيدفعون ثمن هذه الجرائم”، متعهداً بمواصلة العمل على مدار الساعة للتوصل إلى اتفاق لضمان الإفراج عن باقي الرهائن المحتجزين لدى المجموعة الفلسطينية.

وقال الرئيس الأمريكي إن القوات الإسرائيلية استردت يوم السبت جثث ستة رهائن احتجزتهم حماس في نفق تحت مدينة رفح.

وأضاف بايدن في بيان صدر عن البيت الأبيض: “لقد تأكدنا الآن أن أحد الرهائن الذين قُتلوا على أيدي هؤلاء الإرهابيين الوحشيين من حماس كان مواطناً أمريكياً، وهو هيرش جولدبرج بولين.”

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي (IDF)، الأميرال دانيال هاجاري، الذي نقلت عنه صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، أن الرهائن الستة الذين تم استردادهم من رفح جنوب غزة “قُتلوا بوحشية” على يد حماس قبل وصول قوات الجيش الإسرائيلي بوقت قصير.

وأثناء حديثه مع الصحفيين بعد مغادرته كنيسة في ديلاوير، قال بايدن: “لقد حان الوقت لإنهاء هذه الحرب”. “علينا إنهاء هذه الحرب.”

وقالت نائبة الرئيس كامالا هاريس في بيان إن حماس “يجب أن تُزال” ولا يمكن السماح لها بالسيطرة على غزة.

وأعربت هاريس عن تعازيها لوالدي المواطن الأمريكي جون وريتشيل جولدبرج بولين البالغ من العمر 23 عامًا، وأكدت: “ليس لدي أولوية أعلى من سلامة المواطنين الأمريكيين، أينما كانوا في العالم.”

وأضافت: “لن نتوانى أنا والرئيس بايدن عن التزامنا بتحرير الأمريكيين وجميع الرهائن المحتجزين في غزة.”

وقالت: “حماس هي منظمة إرهابية شريرة. ومع هذه الجرائم، أصبح لدى حماس المزيد من الدماء الأمريكية على أيديها. أدين بشدة استمرار حماس في وحشيتها، ويجب على العالم بأسره أن يفعل الشيء نفسه. من مجزرتها التي أسفرت عن مقتل 1,200 شخص إلى العنف الجنسي وأخذ الرهائن وهذه الجرائم، فإن وحشية حماس واضحة ومروعة.”

وأضافت أن جولدبرج بولين كان محتجزًا كرهينة بينما كان يحاول الفرار من الإرهابيين الذين اقتحموا مهرجان الموسيقى “نوفا” وفقد يده في انفجار قنبلة يدوية في هجمات 7 أكتوبر.

وقال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في بيان إن “قلب الأمة بأكملها محطم إلى أشلاء”. وأضاف أن قتل الرهائن “يثبت استعداد حماس لارتكاب جرائم ضد الإنسانية”. وأضاف أن “الهدف المقدس” للبلاد هو إعادتهم إلى الوطن.

وبعد هجمات حماس في 7 أكتوبر، شنت إسرائيل حرباً ضد المجموعة الفلسطينية، حيث قُتل أكثر من 1,200 إسرائيلي وتم احتجاز 250 رهينة، بحسب السلطات الإسرائيلية وفقًا للتقارير.