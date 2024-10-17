كامالا هاريس تهاجم دونالد ترامب بوصفه “غير مؤهل” و”خطير” قبل انتخابات 2024 الرئاسية

شنت نائبة الرئيس كامالا هاريس هجومًا حادًا على منافسها الرئاسي والرئيس السابق دونالد ترامب، واصفة إياه بأنه "غير مستقر، وخطر، وغير مؤهل للخدمة" في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

شنت نائبة الرئيس كامالا هاريس هجومًا حادًا على منافسها الرئاسي والرئيس السابق دونالد ترامب، واصفة إياه بأنه “غير مستقر، وخطر، وغير مؤهل للخدمة” في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة.

أدلت هاريس بهذه التصريحات خلال مقابلة مع المذيع السياسي الرئيسي في فوكس نيوز بريت باير.

وقالت خلال المقابلة: “استمع إلي… دونالد ترامب غير مؤهل للخدمة، إنه غير مستقر، وخطر، والناس متعبون من شخص يدعي أنه قائد يقضي وقته بالكامل في التقليل من شأن الآخرين والانخراط في مشكلات شخصية… الشعب الأمريكي سئم من ذلك”.

كما انتقدت هاريس ترامب بشكل أكبر، متهمة إياه بالرغبة في استخدام الجيش الأمريكي ضد المواطنين الأمريكيين واستهداف الأفراد المشاركين في الاحتجاجات السلمية.

وأضافت: “إليكم النقطة الأساسية، لقد كرر ذلك عدة مرات، لقد تحدث عن تحويل الجيش الأمريكي ضد الشعب الأمريكي، وتحدث عن مطاردة الأشخاص الذين يشاركون في الاحتجاجات السلمية، وتحدث عن سجن الأشخاص لأنهم يختلفون معه”.

خلال المقابلة، أكدت هاريس أيضًا على أهمية الديمقراطية، مشددة على أن رئيس الولايات المتحدة يجب أن يكون قادرًا على التعامل مع النقد.

وقالت: “هذه ديمقراطية، وفي ديمقراطية، يجب على رئيس الولايات المتحدة أن يكون مستعدًا للتعامل مع النقد دون أن يقول إنه سيحبس الناس لمجرد أنهم فعلوا ذلك. وهذه هي المسألة المعنية…”.

تجدر الإشارة إلى أن نائبة الرئيس كامالا هاريس هي أول امرأة، وأول أمريكية من أصول أفريقية، وأول نائبة رئيس أمريكية من أصول آسيوية. إذا تم انتخابها رئيسة، ستصبح البالغة من العمر 59 عامًا أول امرأة في التاريخ تتولى رئاسة الولايات المتحدة.

تواجه هاريس الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي يسعى للعودة التاريخية إلى البيت الأبيض بعد خروج مرير في عام 2020. وإذا فاز، ستكون هذه هي المرة الأولى في تاريخ الولايات المتحدة منذ أكثر من 100 عام التي يخدم فيها رئيس فترتين رئاسيتين غير متعاقبتين. من المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر.