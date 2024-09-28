Home
Explore
Settings

Settings

×

Reading Mode

Adjust the reading mode to suit your reading needs.

Font Size

Fix the font size to suit your reading preferences

Language

Select the language of your choice. NewsX reports are available in 11 global languages.
Select Language
الأحد, سبتمبر 29, 2024
Live Tv
we-woman

كيف استهدفت إسرائيل زعيم حزب الله حسن نصر الله، شاهد هنا

أعلنت إسرائيل يوم السبت الماضي أنها قتلت زعيم حزب الله حسن نصر الله خلال عملية "النظام الجديد". وبالتالي، كانت ضربة قوية للجماعة المسلحة اللبنانية وسط الأعمال العدائية المستمرة. لكن حزب الله لم يؤكد التقرير بعد.

كيف استهدفت إسرائيل زعيم حزب الله حسن نصر الله، شاهد هنا

أعلنت إسرائيل يوم السبت الماضي أنها قتلت زعيم حزب الله حسن نصر الله خلال عملية “النظام الجديد”. وبالتالي، كانت ضربة قوية للجماعة المسلحة اللبنانية وسط الأعمال العدائية المستمرة. لكن حزب الله لم يؤكد التقرير بعد.

كيف قتلت إسرائيل زعيم حزب الله؟

بدأت عملية “النظام الجديد” يوم الجمعة بضربة عسكرية كبرى على مقر حزب الله في بيروت، واستهدفت نصر الله على وجه التحديد. وشمل هذا الهجوم موجتين من الغارات الجوية.

وفقًا للجيش الإسرائيلي، ركز الهجوم على المقر الرئيسي تحت الأرض لحزب الله، والذي يقع تحت هياكل مدنية.

كما زعم أن العملية وقعت عندما كان كبار مسؤولي حزب الله ينسقون الأنشطة ضد المواطنين الإسرائيليين.

وأصدرت إسرائيل بيانًا قالت فيه “هاجمت طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي، بتوجيه من استخبارات دقيقة، المقر المركزي لحزب الله الواقع تحت الأرض في منطقة الضحى في بيروت”.

ولكن الغارات الجوية الإسرائيلية دمرت عدة مباني شاهقة الارتفاع في الضاحية الجنوبية، وهي معقل قديم لحزب الله.

ووفقا للقطات من مكان الحادث، تحولت المباني إلى أنقاض وشوهد السكان وهم يفرون من المنطقة بأمتعتهم. وفي الوقت الحالي، تم نشر عمال الإنقاذ للبحث عن الناجين.

وعلاوة على ذلك، أصدرت إسرائيل أيضًا صورًا من غرفة التحكم الخاصة بها، مما يشير إلى أن رئيس الأركان العامة أشرف على العملية ضد نصر الله.

وفي غضون ذلك، ظهرت أنباء الضربات، عندما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الولايات المتحدة لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبعد أن تلقى تحديثًا من مساعد عسكري، أنهى على الفور إحاطته وقطع زيارته للعودة إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق، خلال خطابه في الأمم المتحدة، تعهد نتنياهو بمواصلة حملة إسرائيل ضد حزب الله. وبالتالي، قلل من احتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار مدعوم دوليا.

Filed under

إسرائيل الأخبار الحرب بين إسرائيل وحزب الله حسن نصر الله

Also Read

مقتل جنرال إيراني في غارة إسرائيلية استهدفت زعيم حزب الله

مقتل جنرال إيراني في غارة إسرائيلية استهدفت زعيم حزب الله

الطوارئ اضطرت لاستخدام المناشير الكهربائية لإ

الطوارئ اضطرت لاستخدام المناشير الكهربائية لإ

ترامب يستعد لعقد اجتماعات مهمة مع زيلينسكي وستارمر في مدينة نيويورك

ترامب يستعد لعقد اجتماعات مهمة مع زيلينسكي وستارمر في مدينة نيويورك

عروض كولد بلاي العشر ستكسر رقم تيلور سويفت في ويمبلي

عروض كولد بلاي العشر ستكسر رقم تيلور سويفت في ويمبلي

التنقل وتقوية الروابط بين الشعبين.

التنقل وتقوية الروابط بين الشعبين.

Entertainment

عروض كولد بلاي العشر ستكسر رقم تيلور سويفت في ويمبلي

عروض كولد بلاي العشر ستكسر رقم تيلور سويفت في ويمبلي

جوائز الأوسكار 2025: الأردن يختار الفيلم الوثائقي “أرضي الحلوة” لفئة الأفلام الدولية

جوائز الأوسكار 2025: الأردن يختار الفيلم الوثائقي “أرضي الحلوة” لفئة الأفلام الدولية

شاكيرا تخرج عن المسرح بعد أن حاول المعجبون تصويرها تحت فستانها، وانتشر رد فعل سينجر على نطاق واسع

شاكيرا تخرج عن المسرح بعد أن حاول المعجبون تصويرها تحت فستانها، وانتشر رد فعل سينجر

هل يتعاون Venom مع Spidey لمحاربة شرير Marvel القوي هذا في Spider-Man 4؟

هل يتعاون Venom مع Spidey لمحاربة شرير Marvel القوي هذا في Spider-Man 4؟

طلب السير إيان ماكيلين إعادة لقب الفروسية بعد أن دبلج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ‘Mad’ و‘Rude’

طلب السير إيان ماكيلين إعادة لقب الفروسية بعد أن دبلج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ‘Mad’

Lifestyle

هل تعمل تقنية صنع الغمازات حقًا؟ يلجأ المؤثرون إلى الغمازات المزيفة للحصول على ابتسامة مثالية

هل تعمل تقنية صنع الغمازات حقًا؟ يلجأ المؤثرون إلى الغمازات المزيفة للحصول على ابتسامة مثالية

هل تحب تجربة مستحضرات التجميل؟ اكتشف السبب الرئيسي وراء حساسية بشرتك

هل تحب تجربة مستحضرات التجميل؟ اكتشف السبب الرئيسي وراء حساسية بشرتك

الطفرة الجوزية: لماذا تحظى الجوز بشعبية كبيرة في العالم – وما تحتاج إلى معرفته عن مخاطرها

الطفرة الجوزية: لماذا تحظى الجوز بشعبية كبيرة في العالم – وما تحتاج إلى معرفته عن

الدليل الشامل لأطعمة موسم الرياح الموسمية: ما يجب تناوله من أجل موسم صحي

الدليل الشامل لأطعمة موسم الرياح الموسمية: ما يجب تناوله من أجل موسم صحي

أزياء خالدة: خمسة اتجاهات للموضة ستظل رائجة إلى الأبد

أزياء خالدة: خمسة اتجاهات للموضة ستظل رائجة إلى الأبد

mail logo

اشترك لتلقي عناوين اليوم من NewsX مباشرة في بريدك الإلكتروني