لماذا يواجه Google محاكمة مكافحة الاحتكار للمرة الثانية؟

سيظهر Google أمام المدعين العامين لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة يوم الاثنين، 9 سبتمبر، في ألكسندريا، فيرجينيا. خلال هذه الجلسة، سيحاول وزارة العدل إثبات أن الشركة قد أعاقت المنافسة في تكنولوجيا الإعلان عبر الإنترنت. وهذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها عملاق البحث وزارة العدل في الآونة الأخيرة.

سيظهر Google أمام المدعين العامين لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة يوم الاثنين، 9 سبتمبر، في ألكسندريا، فيرجينيا. خلال هذه الجلسة، سيحاول وزارة العدل إثبات أن الشركة قد أعاقت المنافسة في تكنولوجيا الإعلان عبر الإنترنت. وهذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها عملاق البحث وزارة العدل في الآونة الأخيرة.

يجادل المدعون بأن Google تمارس سيطرة كبيرة على البنية التحتية التقنية التي تدعم توزيع الأخبار والمعلومات على المواقع الإلكترونية، حيث تعالج أكثر من 150,000 عملية بيع إعلانات عبر الإنترنت كل ثانية.

تعد هذه القضية حاسمة للمنظمين antitrust في الولايات المتحدة الذين يسعون للطعن في ما يُنظر إليه على أنه احتكارات في مجال التكنولوجيا الكبرى، وهي مهمة استمرت خلال إدارات ترامب وبايدن على حد سواء.

هل يهيمن Google استراتيجياً على أدوات الإعلانات على المواقع؟

تدعي وزارة العدل أن Google استخدمت استراتيجية معقدة للهيمنة على أدوات الإعلانات على المواقع، بما في ذلك استحواذها على شركات أخرى، وفرض قيود على استخدام عملائها لأدواتها، والتلاعب بمزادات الإعلانات.

رداً على ذلك، ينكر Google هذه الادعاءات، مشيراً إلى أن هذه الادعاءات تسيء تفسير الجهود القانونية للشركة في تطوير تقنيتها ودعم عملائها. كما تجادل الشركة بأن المدعين يتجاهلون حقيقة أن سوق الإعلان الرقمي قد انتقل إلى التطبيقات والتلفاز المتصل، حيث يواجه Google منافسة كبيرة.

إذا قضت القاضية الفيدرالية ليوني برينكيم بأن Google قد انتهكت القانون، فستنظر بعد ذلك في طلب المدعين بأن يتم تصفية Google لأدوات Google Ad Manager على الأقل، وهي منصة تشمل خادم الإعلانات وتبادل الإعلانات الخاص بـ Google.

أفاد المحلل المالي Wedbush أن أدوات الإعلان من Google ساهمت بـ 20 مليار دولار، أي 11% من إجمالي إيرادات الشركة في عام 2020، وحوالي مليار دولار، أي 2.6% من أرباح التشغيل لتلك السنة. في عام 2020، مثل Ad Manager 4.1% من الإيرادات و1.5% من أرباح التشغيل، وفقًا لبحث Wedbush ووثائق المحكمة. وقد تم حذف الأرقام الأخيرة من سجلات المحكمة.

الاحتكارات في التكنولوجيا الكبرى تحت المجهر

تدير كارين دان، الشريكة في Paul, Weiss، وهي شخصية رئيسية في تحضيرات المناظرات لعدد من الديمقراطيين البارزين بما في ذلك نائبة الرئيس كامالا هاريس، فريق الدفاع الخاص بـ Google.

فريق الحكومة القانوني يتم توجيهه بواسطة جوليا تارفر وود، وهي محامية ذات خبرة انضمت إلى وزارة العدل العام الماضي. عملت سابقًا في Paul, Weiss، حيث مثلت عملاء مثل American International Group وMastercard وAmazon.com.

من المتوقع أن تشمل المحاكمة الممتدة على مدى عدة أسابيع شهادات من Google ومنافسيها في صناعة الإعلان الرقمي، مثل Trade Desk وComcast، فضلاً عن ناشرين مثل News Corp وGannett، الذين يزعم المدعون أنهم تأثروا سلباً بأفعال Google.

تعد هذه القضية جزءًا من سلسلة أوسع من الإجراءات ضد ما يُزعم أنه احتكارات في مجال التكنولوجيا الكبرى. مؤخرًا، حصلت وزارة العدل على حكم ضد Google في قضية منفصلة تتعلق بسيطرة الشركة على عمليات البحث عبر الإنترنت، كما قامت برفع دعوى ضد Apple. بالإضافة إلى ذلك، تسعى لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية إلى متابعة قضايا ضد Meta Platforms، الشركة الأم لـ Facebook، وAmazon.