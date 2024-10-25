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الجمعة, أكتوبر 25, 2024
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ماسك يتبرع بـ44 مليون دولار لدعم حملة ترامب

أفاد أن إيلون ماسك قد تبرع بنحو 44 مليون دولار للجنة العمل السياسي المؤيدة لدونالد ترامب، "أمريكا PAC"، في النصف الأول من أكتوبر، وفقًا للإفصاحات الفيدرالية التي نُشرت يوم الخميس. يأتي هذا التبرع بعد تقرير سابق يُظهر أن ماسك قد تبرع بنحو 75 مليون دولار لهذه المجموعة بين يوليو وسبتمبر.

ماسك يتبرع بـ44 مليون دولار لدعم حملة ترامب

أفاد أن إيلون ماسك قد تبرع بنحو 44 مليون دولار للجنة العمل السياسي المؤيدة لدونالد ترامب، “أمريكا PAC”، في النصف الأول من أكتوبر، وفقًا للإفصاحات الفيدرالية التي نُشرت يوم الخميس. يأتي هذا التبرع بعد تقرير سابق يُظهر أن ماسك قد تبرع بنحو 75 مليون دولار لهذه المجموعة بين يوليو وسبتمبر.

تركيز استراتيجي على الولايات الحاسمة

تهدف “أمريكا PAC” إلى تحريك الناخبين في الولايات المتأرجحة الرئيسية التي قد تحدد نتيجة الانتخابات القادمة. كما كشفت المجموعة عن نفقات تجاوزت 47 مليون دولار خلال النصف الأول من أكتوبر وحده، مما يعكس التزام ماسك بتحسين رؤية ترامب والتواصل مع الناخبين.

دور السوبر PACs في الانتخابات

تعتمد حملة ترامب بشكل كبير على المنظمات الخارجية للتواصل مع الناخبين، حيث يلعب السوبر PAC الخاص بماسك دورًا مهمًا في الانتخابات التي يُتوقع أن تكون تنافسية للغاية ضد نائبة الرئيس كامالا هاريس. في تقرير مالي منفصل، أفادت حملة ترامب بأنها أنفقت أكثر من 88 مليون دولار على الإعلانات في أوائل أكتوبر وجمعت 16 مليون دولار إضافية خلال تلك الفترة، مما ترك لها 36 مليون دولار للدفعة الأخيرة من الحملة.

ماسك ينضم إلى صفوف المانحين الكبار

تضع تبرعات ماسك الكبيرة في صفه مع مجموعة مختارة من كبار المانحين الجمهوريين، بما في ذلك شخصيات بارزة مثل الوريث المصرفي تيموثي ميلون ومالكة الكازينوهات ميريام أديلسون. بالإضافة إلى تبرعاته لـ”أمريكا PAC”، تبرع ماسك أيضًا بمبلغ 2.3 مليون دولار إلى سوبر PAC محافظ آخر، وهو صندوق العمل الحارس.

ظهور مخاوف قانونية

كجزء من استراتيجيتها الانتخابية، قدمت “أمريكا PAC” سحبًا يوميًا بقيمة مليون دولار للمشاركين الذين يتم اختيارهم عشوائيًا والذين يوقعون على عريضتها الإلكترونية، مستهدفة الناخبين المسجلين في الولايات الحاسمة. ومع ذلك، أعربت وزارة العدل عن مخاوفها، محذرة من أن هذه الجوائز قد تنتهك قوانين الانتخابات الفيدرالية. لا تزال شرعية المبادرة غير مؤكدة، حيث ينقسم الخبراء القانونيون حول ما إذا كانت تصرفات ماسك قد تنتهك اللوائح التي تحظر المدفوعات مقابل تسجيل الناخبين.

إعلان الفائزين وسط الجدل

على الرغم من تحذيرات وزارة العدل، أعلن ماسك علنًا عن فائزين اثنين من العريضة—واحد من ميشيغان وآخر من ويسكونسن—في منشورات على X. لم ترد “أمريكا PAC” بعد على الاستفسارات المتعلقة بمخاوف وزارة العدل.

حملة هاريس تتجاوز ترامب

بالمقابل، تفوقت حملة هاريس على ترامب في جمع التبرعات والإنفاق في الأشهر الأخيرة. جمعت هاريس 97 مليون دولار في النصف الأول من أكتوبر وأنفقت أكثر من 130 مليون دولار على الإعلانات، محتفظة بمبلغ 119 مليون دولار في الاحتياطي حتى 16 أكتوبر.

Filed under

إيلون ماسك
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