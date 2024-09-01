مقتل ثلاثة إسرائيليين في هجوم بالرصاص في الضفة الغربية

وفقا للسلطات الإسرائيلية، تم إطلاق النار على سيارتهم بالقرب من الخليل في الضفة الغربية. ووفقا للجيش، وقع إطلاق النار عند تقاطع إدنا ترقوميا.

مع استمرار التوترات بين إسرائيل وفلسطين، فقد ثلاثة إسرائيليين حياتهم في هجوم بالرصاص يوم الأحد.

وفقا للسلطات الإسرائيلية، تم إطلاق النار على سيارتهم بالقرب من الخليل في الضفة الغربية. ووفقا للجيش، وقع إطلاق النار عند تقاطع إدنا ترقوميا.

تبحث قوات الأمن حاليا بنشاط عن الجناة. وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الضحايا كانوا ثلاثة من رجال الشرطة وشدد على القتال المستمر ضد ما أسماه “العدو القاسي”.

كما أشار إلى وفاة ستة رهائن إسرائيليين مؤخرا في غزة، تم انتشال جثثهم من نفق يوم الأحد.

في غضون ذلك، نفذ مئات الجنود الإسرائيليين غارات واسعة النطاق في الضفة الغربية منذ الأربعاء الماضي، مستهدفين المتشددين الإسلاميين. ونتيجة لذلك، صدرت دعوات دولية لضبط النفس.

لكن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عضو مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي، دفع إلى اتخاذ إجراءات أكثر عدوانية ضد المتشددين الفلسطينيين، مستشهدا بالهجوم المميت الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.