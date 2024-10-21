مكافأة التصويت بقيمة مليون دولار من إيلون ماسك: هل ستغير قواعد اللعبة في الانتخابات الرئاسية لعام 2024؟

مع اشتداد العد التنازلي للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، دخل شخصية غير متوقعة إلى الساحة السياسية بمبادرة جريئة تهدف إلى تحفيز الناخبين الجمهوريين. أعلن رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك أن أحد الناخبين المسجلين المحظوظين من ولاية بنسلفانيا سيفوز بمليون دولار يوميًا حتى يوم الانتخابات في 5 نوفمبر 2024. هذه الخطوة الجريئة هي جزء من جهود ماسك لتشجيع تسجيل الناخبين ودعم المبادئ الأساسية للجمهوريين، بما في ذلك "حرية التعبير" و"الحق في حمل السلاح".

مع اشتداد العد التنازلي للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024، دخل شخصية غير متوقعة إلى الساحة السياسية بمبادرة جريئة تهدف إلى تحفيز الناخبين الجمهوريين. أعلن رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك أن أحد الناخبين المسجلين المحظوظين من ولاية بنسلفانيا سيفوز بمليون دولار يوميًا حتى يوم الانتخابات في 5 نوفمبر 2024. هذه الخطوة الجريئة هي جزء من جهود ماسك لتشجيع تسجيل الناخبين ودعم المبادئ الأساسية للجمهوريين، بما في ذلك “حرية التعبير” و”الحق في حمل السلاح”.

رهان بمليون دولار من أجل الديمقراطية

في 19 أكتوبر، شارك ماسك هذا الخبر عبر منصته X (تويتر سابقًا)، مما أشعل موجة من الحماس والفضول. للمشاركة في المسابقة، يجب على المشاركين التوقيع على عريضة تدعو لدعم هذه المبادئ الجمهورية. الفائز الأول بهذه المبادرة غير المسبوقة هو جون دريهر، الذي حصل على مليون دولار من خلال لجنة العمل السياسي (PAC) الخاصة بماسك التي تحمل اسم “أمريكا PAC”. تم تصميم هذه اللجنة لدعم المرشحين الذين يتفقون مع مجموعة من القيم المحافظة، بما في ذلك تأمين الحدود والأنظمة القضائية العادلة.

التحول من الاعتدال إلى MAGA

على مر التاريخ، وُصفت آراء ماسك السياسية بأنها معتدلة، مع تأييد سابق لمرشحي الحزب الديمقراطي مثل باراك أوباما وهيلاري كلينتون. ومع ذلك، تغير مساره السياسي بشكل جذري بعد الوباء. في الآونة الأخيرة، أعرب ماسك عن عدم رضاه عن الرئيس بايدن، ووصفه بأنه “دمية جورب مبللة”، وشكك في دعم الإدارة لشركاته. وفقًا للخبراء، يبدو أن تطرفه جاء نتيجة لمزيج من التجارب الشخصية والرغبة في الحصول على التأييد، خاصة من الدوائر اليمينية المتطرفة.

أصبحت مخاوف ماسك شخصية أكثر عندما أعلنت ابنته علنًا عن هويتها كمتغيرة الجنس في عام 2022. وقد ربط ماسك موقفه السياسي المتغير بما يسميه “فيروس العقل المستيقظ”، وهو مصطلح استخدمه في محادثة مع جوردان بيترسون، معبرًا عن إحباطاته من التغيرات المجتمعية التي يشعر بأنها تؤثر مباشرة على أسرته.

دور ماسك المتنامي في حملة ترامب

مؤخرًا، تبنى ماسك دورًا أكثر نشاطًا في الحزب الجمهوري، حيث أيد دونالد ترامب في يوليو 2024، بعد محاولة اغتيال على الرئيس السابق مباشرة. وقد صور ماسك انتصار ترامب المحتمل بأنه أمر حاسم للحفاظ على الديمقراطية، بل وألمح إلى أن السناتور جي دي فانس من أوهايو يمكن أن يكون نائبًا مناسبًا للرئيس. تصدر ماسك العناوين الرئيسية بحضوره تجمعًا سياسيًا في باتلر بولاية بنسلفانيا، معبرًا عن مشاعر محافظة متشددة وواصفًا نفسه بـ”الظلام MAGA”، وهو مصطلح يرمز إلى نسخة أكثر تطرفًا من أجندة ترامب.

النفوذ المالي والتأثير

إلى جانب دعمه العلني لترامب، كانت مساهمات ماسك المالية في القضايا الجمهورية كبيرة. تشير التقارير إلى أنه تبرع بشكل سري بملايين الدولارات للمجموعات الجمهورية المرتبطة بترامب ورون ديسانتيس منذ عام 2022. وكشفت إيداعات حديثة أن ماسك ساهم بحوالي 75 مليون دولار في “أمريكا PAC” بين يوليو وسبتمبر، مع التركيز على الولايات المتأرجحة مثل بنسلفانيا، وهي مناطق قد تؤثر بشكل كبير على نتائج الانتخابات.

كما يلعب امتلاك ماسك لمنصة X دورًا محوريًا في تأثيره السياسي. توفر منصته أداة قوية لحشد الناخبين غير الحاسمين وتضخيم السرديات المحافظة. ومع استخدام ماسك لثروته ونفوذه على وسائل التواصل الاجتماعي لتغيير الرأي العام، يظل السؤال قائمًا: هل ستغير حوافزه الابتكارية ودعمه المالي المشهد السياسي قبل نوفمبر؟

الخاتمة: الطريق إلى الأمام

مع اقتراب يوم الانتخابات، تثير مقاربة ماسك الفريدة للمشاركة السياسية الفضول والشكوك على حد سواء. يعكس تحفيزه لتسجيل الناخبين جهدًا استراتيجيًا لتشكيل السرد الانتخابي لصالح المبادئ الجمهورية. بفضل تأثيره الكبير، سواء ماليًا أو اجتماعيًا، قد يكون لدى ماسك القدرة على التأثير على الانتخابات الرئاسية لعام 2024 بطرق قليلة يمكن التنبؤ بها. وبينما نشاهد هذه الدراما الانتخابية تتكشف، فإن شيئًا واحدًا واضح: تقاطع الثروة والسياسة يستمر في التطور بطرق مثيرة.