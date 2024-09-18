من هو ريان ويسلي روث؟ تعرف على المسلح المزعوم في نادي ترامب للغولف في فلوريدا

ألقي القبض على رايان ويسلي روث، وهو رجل يبلغ من العمر 58 عامًا، بعد أن زعم ​​أنه صوب بندقية من طراز AK-47 نحو الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا.

تم القبض على رجل يبلغ من العمر 58 عامًا وله سجل إجرامي طويل بعد أن قيل إنه وجه بندقية AK-47 نحو الرئيس السابق دونالد ترامب أثناء جولة في نادي ترامب الدولي للجولف في ويست بالم بيتش، فلوريدا. السلطات تحقق في الحادث باعتباره محاولة اغتيال محتملة لترامب، الذي لم يُصب بأذى وتم نقله بسرعة من الموقع.

تم التعرف على المشتبه به بأنه رايان ويسلي روث، وتم اعتقاله بعد أن أطلق عملاء الخدمة السرية النار. لاحظ العملاء فوهة بندقية AK-47 تخرج من خلال سياج، على بعد حفرة واحدة فقط من المكان الذي كان ترامب يلعب فيه الجولف. ساعدت الاستجابة السريعة للسلطات في ضمان سلامة الرئيس السابق.

السجل الجنائي الطويل للمشتبه به

رايان ويسلي روث، من ولاية كارولينا الشمالية، لديه سجل طويل من الاعتقالات يعود إلى التسعينيات. تشمل التهم عبر السنين حيازة المخدرات والقيادة بدون رخصة وبدون تأمين. في عام 2002، تورط في مواجهة درامية مع الشرطة بعد أن تحصن في مكتبه بعد أن أخرج سلاحًا أثناء توقف مروري.

انتقل روث إلى هاواي في عام 2017، حيث تظهر السجلات أنه بدأ حياة جديدة. أسس شركة بناء متخصصة في بناء مساكن للمشردين، وفقًا لملفه الشخصي على LinkedIn. لكن يبدو أن سلوكه الإجرامي عاد للظهور في هذا الحادث الأخير.

عملاء الخدمة السرية يحبطون محاولة اغتيال محتملة

في يوم الأحد، 15 سبتمبر 2024، كان الرئيس السابق دونالد ترامب وعملاء الخدمة السرية يلعبون الجولف عندما لاحظوا شخصًا مشبوهًا بالقرب من سياج سلكي في الحفرة السادسة. ووفقًا للسلطات، كان روث يحمل بندقية AK-47، وكان معه حقيبتين وكاميرا GoPro.

في غضون ثوانٍ، أطلق العملاء النار على روث، الذي ترك سلاحه ومعداته وهرب في سيارة دفع رباعي. تم اعتقاله بعد مطاردة قصيرة، مما ضمن سلامة الجميع في نادي الجولف.

“هذا ليس شخصًا عشوائيًا يحمل AK-47 خارج نادي ترامب”، قال ضابط، مؤكدًا على خطورة الحادث.

رد ترامب وبيان فريق حملته الانتخابية

بعد وقت قصير من الحادث، أصدر فريق حملة ترامب بيانًا أكد فيه سلامة الرئيس السابق. كما توجه ترامب إلى متابعيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي برسالة طمأنة:

“سمعت طلقات نارية قريبة مني، ولكن قبل أن تنتشر الشائعات، أردت أن أخبركم بنفسي: أنا بخير وسليم!” كتب. “لن يمنعني شيء. لن أستسلم أبدًا! شكرًا لكم دائمًا على دعمكم. الوحدة. السلام. لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى. بارك الله فيكم.”

ساعد الاتصال السريع لفريق حملته في تهدئة المخاوف ومنع انتشار المعلومات الخاطئة. وأكد ترامب أنه لن يتراجع بسبب الحادث.

التحقيق وردود الفعل العامة

تتعامل السلطات مع الحادث على أنه محاولة اغتيال محتملة نظرًا لوجود بندقية AK-47 وسلوك روث الغريب. ويجري الآن التحقيق في دوافع روث وتحديد ما إذا كان يعمل بمفرده أم كجزء من مخطط أكبر.

وأكد لوكاس توملينسون من قناة فوكس نيوز أن عملاء الخدمة السرية أطلقوا النار بعد أن لاحظوا أن روث كان يرفع بندقية AK-47. من المحتمل أن يكون التدخل السريع للعملاء قد منع حادثًا مميتًا.

كانت ردود الفعل العامة على الحادث مزيجًا من القلق والارتياح. وعبر أنصار ترامب عن شكرهم لسلامته، بينما أعرب آخرون عن قلقهم من الهجوم المحتمل على شخصية سياسية بارزة.

لا تزال القصة قيد التطور، ومع مرور الوقت تظهر المزيد من التفاصيل. تواصل السلطات تحقيقها في أفعال روث ودوافعه.