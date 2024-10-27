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الأحد, أكتوبر 27, 2024
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هل ستصوت كمالا لكمالا؟ تشارك الأسماء المشتركة في مواقف مضحكة

كمالا أ. هاريس، 32 عامًا، تعمل كمنسقة حدائق وأم عزباء لثلاثة أطفال من نيوهامبشير، أعربت عن عدم يقينها بشأن اختيارها في الانتخابات القادمة. في مقابلة حديثة، شاركت مخاوفها بشأن نائبة الرئيس كمالا هاريس، قائلة: "سمعت أنها نالت المنصب من خلال النوم مع الناس. لا أعرف عنها بما فيه الكفاية. أعرف فقط الشائعات."

هل ستصوت كمالا لكمالا؟ تشارك الأسماء المشتركة في مواقف مضحكة

كمالا أ. هاريس، 32 عامًا، تعمل كمنسقة حدائق وأم عزباء لثلاثة أطفال من نيوهامبشير، أعربت عن عدم يقينها بشأن اختيارها في الانتخابات القادمة. في مقابلة حديثة، شاركت مخاوفها بشأن نائبة الرئيس كمالا هاريس، قائلة: “سمعت أنها نالت المنصب من خلال النوم مع الناس. لا أعرف عنها بما فيه الكفاية. أعرف فقط الشائعات.”

مواقف مضحكة بسبب الاسم المشترك
من المثير للاهتمام أن هناك أكثر من عشرين شخصًا يُدعى كمالا هاريس في الولايات المتحدة، مما أدى إلى مواقف مضحكة لكمالا أ. وقد ذكرت أنها تلقت تبرعات سياسية موجهة لأشخاص آخرين عبر حسابها على PayPal، معترفةً: “سأحتفظ بها”، رغم أنها أضافت أنها ستعيد أي أموال إذا طُلب منها.

مواجهة المعلومات المضللة والآراء السياسية
بينما تستعد للانتخابات، تواجه كمالا أ. صعوبة في فرز المعلومات المضللة. وهي أيضًا انتقدت دونالد ترامب، مشيرةً إلى الإجهاض كمسألة رئيسية. “لست من معجبي ترامب. أتباعه عدوانيون جدًا وشريرون وغاضبون،” علقت، منتقدةً محاولاته لإغلاق خدمات التخطيط الأسري.

التفكير في هويتها السياسية
مع اقتراب الانتخابات، تواصل كمالا أ. وزن خياراتها بينما تتعامل مع هويتها السياسية والإدراك العام.

 

Filed under

كمالا هاريس، تصويت، انتخابات، معلومات مضللة، تخطيط أسري
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