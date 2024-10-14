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الثلاثاء, أكتوبر 15, 2024
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هل كان كريستوفر كولومبوس يهوديًا سفارديًا؟ دراسة جديدة تكشف أصولًا مفاجئة!

تضيف هذه الفهم الجديد لأصول كولومبوس طبقة مثيرة للاهتمام إلى السرد التاريخي المحيط بأحد أكثر الشخصيات جدلًا في التاريخ. (اقرأ المزيد أدناه)

هل كان كريستوفر كولومبوس يهوديًا سفارديًا؟ دراسة جديدة تكشف أصولًا مفاجئة!

أعلن علماء إسبان أن كريستوفر كولومبوس، المستكشف الشهير في القرن الخامس عشر، كان يهوديًا سفارديًا من غرب أوروبا. وتأتي هذه الخلاصة بعد تحقيق شامل استمر 22 عامًا استخدم تحليل الحمض النووي لكشف الغموض المحيط بأصول كولومبوس.

حل لغز كولومبوس

قاد كولومبوس، الذي ترأس حملات ممولة من إسبانيا منذ التسعينيات من القرن الخامس عشر، الطريق للاحتلال الأوروبي للأمريكيتين، وقد كان موضوع نقاش طويل حول مكان ولادته وتراثه. كان يُعتقد تقليديًا أنه من جنوة، إيطاليا، وقد ظهرت على مر السنين نظريات مختلفة تقترح أنه قد يكون من أصل إسباني أو يوناني أو باسيكي أو برتغالي أو حتى بريطاني. ومع ذلك، فإن هذا البحث الأخير يغير التركيز بشكل كبير.

قاد الخبير الجنائي ميغيل لورينتي الدراسة، حيث قام بتحليل عينات صغيرة من بقايا دفنت في كاتدرائية إشبيلية — التي تُعرف منذ زمن طويل كمكان الراحة النهائي لكولومبوس، رغم وجود مطالبات متنافسة. من خلال مقارنة هذه العينات مع الحمض النووي من أقارب معروفين، تمكن الفريق من الوصول إلى استنتاجات قوية حول تراث كولومبوس.

النتائج الرئيسية وأدلة الحمض النووي

تم الكشف عن النتائج في وثائقي بعنوان “حمض كولومبوس: الأصل الحقيقي”، الذي تم بثه على القناة الوطنية الإسبانية TVE. ذكر لورينتي: “لدينا حمض نووي من كريستوفر كولومبوس – جزئي جدًا، ولكنه كافٍ. لدينا حمض نووي من هيرناندو كولون، ابنه.” وأشارت النتائج إلى أن كل من الكروموسوم Y (سلالة الذكور) والحمض النووي الميتوكوندري (الذي ينتقل عبر الأم) من هيرناندو كولون تظهر سمات تتوافق مع الأنساب اليهودية.

تاريخيًا، عاش حوالي 300,000 يهودي في إسبانيا قبل أن تصدر الملوك الكاثوليك، إيزابيل Ferdinand، مرسومًا يطالب اليهود والمسلمين إما بالتحول إلى الكاثوليكية أو مغادرة البلاد. استقر العديد من هؤلاء اليهود، المعروفين بالسفارديين، في جميع أنحاء العالم، ويأتي مصطلح “سفاردي” نفسه من “سفارد”، التي تعني إسبانيا باللغة العبرية.

مكان الولادة ورحلة الدفن

بينما أكد البحث النظريات حول دفن كولومبوس في كاتدرائية إشبيلية، سلط الضوء أيضًا على التعقيدات المحيطة بمكان ولادته الدقيق. بعد فحص 25 موقعًا محتملاً، خلص الباحثون إلى أن كولومبوس وُلِد في غرب أوروبا، لكن التفاصيل الدقيقة لا تزال غامضة.

توفي كولومبوس في Valladolid، إسبانيا، عام 1506، معبرًا عن رغبة في أن يُدفن في جزيرة هيسبانيولا، التي تشترك فيها حاليًا جمهورية الدومينيكان وهايتي. مرت رفاته برحلة مضطربة: تم نقلها إلى هيسبانيولا في عام 1542، ثم إلى كوبا في عام 1795، وأخيرًا، يعتقد أنه تم نقلها إلى إشبيلية في عام 1898.

الأهمية التاريخية

تضيف هذه الفهم الجديد لأصول كولومبوس طبقة مثيرة للاهتمام إلى السرد التاريخي المحيط بأحد أكثر الشخصيات جدلًا في التاريخ. إن تأكيد تراثه اليهودي لا يتحدى الافتراضات القائمة فحسب، بل يعكس أيضًا تنوع الهويات في عصر الاكتشافات.

مع استمرار تطور النقاشات حول كولومبوس، تدعو هذه الكشف إلى إعادة تقييم إرثه والسياق التاريخي المعقد الذي عمل فيه. تمتد تداعيات هذا البحث إلى ما هو أبعد من كولومبوس نفسه، حيث تتناغم ضمن النقاشات الأوسع حول الهوية والثقافة والتاريخ في الأمريكتين وما بعدها.

Filed under

أدلة الحمض النووي غرب أوروبا كريستوفر كولومبوس كولومبوس يهودي سفاردي
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