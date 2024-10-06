إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، كان من الداعمين البارزين للرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات 2024. ومع ذلك، فإن دعم ماسك الأخير لترامب تم تهميشه بسبب حادثة مثيرة للجدل تتعلق بأمه، ماي ماسك. في نهاية الأسبوع، نشرت ماي ماسك رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي أثارت انتقادات واسعة، بعد أن اقترحت على متابعيها التورط في التزوير الانتخابي في الانتخابات القادمة.

إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، كان من الداعمين البارزين للرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات 2024. ومع ذلك، فإن دعم ماسك الأخير لترامب تم تهميشه بسبب حادثة مثيرة للجدل تتعلق بأمه، ماي ماسك. في نهاية الأسبوع، نشرت ماي ماسك رسالة على وسائل التواصل الاجتماعي أثارت انتقادات واسعة، بعد أن اقترحت على متابعيها التورط في التزوير الانتخابي في الانتخابات القادمة.

منشور ماي ماسك المثير للجدل

في تغريدة نشرتها على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، دعمت ماي ماسك فكرة أثارت إدانة شديدة من الكثيرين. رداً على منشور من ابنها، الذي شجع الناس على التسجيل للتصويت في جورجيا قبل الموعد النهائي، اقترحت ماي ماسك ما يلي:

“لقد منحنا الديمقراطيون خيارًا آخر. لا تحتاج إلى التسجيل للتصويت. في يوم الانتخابات، احصل على 10 أسماء وهمية، واذهب إلى 10 صناديق اقتراع وصوت 10 مرات. هذا 100 صوت، وليس هذا غير قانوني. ربما يجب علينا أيضًا استغلال النظام.”

سرعان ما انتشر الاقتراح بشكل واسع، مما أدى إلى غضب عبر وسائل التواصل الاجتماعي. اتهم العديد من المستخدمين ماي ماسك بتشجيع الأنشطة غير القانونية، بينما عبّر آخرون عن قلقهم بشأن العواقب المحتملة لتصريحاتها.

آراء الخبراء القانونيين حول الحادثة

علق المحامي المختص بحقوق الإنسان، أندرو سي. لافر، على منشور ماي ماسك، وقال: “هذا غير قانوني”، وتساءل عما إذا كانت ماي ماسك تمتلك أي أساس واقعي لما قالته بشأن عدم مخالفة القانون لمثل هذه الأفعال. كما تحدى تصريحاتها متسائلًا إن كان لديها أي دليل على أن الديمقراطيين يمارسون مثل هذه الأنشطة.

أضاف محامٍ آخر، تيراه آت، قائلًا: “لست متأكدًا إذا كنتِ تمزحين، ولكن إذا كان الأمر كذلك، فهذا ليس مضحكًا.” انتقد آت عدم مسؤولية رسالة ماسك، مشيرًا إلى العواقب المحتملة لتشجيع السلوك غير القانوني.

الغضب العام والدعوات للتحقيق

سرعان ما أدان مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي هذا المنشور، حيث كتب أحدهم: “هذا عار! والدة إيلون ماسك تدعو أنصار ترامب لارتكاب التزوير الانتخابي!” أسرع العديد من الأشخاص إلى منصات التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبهم، مطالبين الجهات الأمنية مثل الـ FBI للتحقيق في هذا الأمر.

وأضاف أحد المستخدمين: “يا مجتمع الملاحظات… ماي ماسك، والدة إيلون المجنونة، بحاجة إلى تدخل فوري. هذا غير قانوني تمامًا، وأنا لا أستطيع الانتظار لرؤيتها تواجه دعاوى قضائية عندما يُسجن الناس بسبب نصائحها السيئة.”

الأسرة تحت التدقيق

أثارت تصريحات ماي ماسك مزيدًا من الاهتمام، حيث بدأ البعض يشكك في تصرفات العائلة. كتب أحد المستخدمين ساخرًا: “هل يمكننا ترحيلهم جميعًا؟”

ورغم الانتقادات الواسعة، لم يُعلّق إيلون ماسك على منشور والدته المثير للجدل. كان دعمه لترامب في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 قد أثار نقاشات بالفعل، لكن هذه الحادثة أضافت مزيدًا من التعقيد إلى شخصيته العامة.

تأجيل تجمع ترامب بسبب طارئ طبي

في تطورات أخرى، تم تأجيل تجمع كان من المقرر أن يقيمه الرئيس السابق ترامب في ولاية بنسلفانيا بسبب طارئ طبي. وقبل التجمع، كان ترامب قد دعا إيلون ماسك لحضوره، وقد لفتت أنشطته على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن التسجيل للانتخابات الأنظار.

حملة التسجيل للانتخابات

قبل الحادثة المتعلقة بوالدته، كان إيلون ماسك قد نشر في “إكس” دعوة عاجلة للناس لضمان تحديث سجلاتهم الانتخابية، خاصة مع اقتراب الموعد النهائي في جورجيا. وكتب ماسك في تغريدته: “من المهم جدًا أن تُشجعوا جميع أصدقائكم وعائلاتكم على التسجيل للتصويت. الموعد النهائي للتسجيل في جورجيا هو الإثنين!!”

كانت دعوة ماسك لتسجيل الناخبين جزءًا من حملته المستمرة لتعزيز المشاركة السياسية، ولكن منشور والدته اللاحق حول الاقتراح المثير للجدل وغير القانوني طغى على رسالته الأصلية.

التأثير المحتمل على صورة العائلة العامة

لا تزال تداعيات منشور ماي ماسك تتكشف، ويواجه أفراد عائلة ماسك الانتقادات بسبب دعمهم لأفعال قد تضر بسلامة العملية الانتخابية. يراقب الخبراء القانونيون ومستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي والمراقبون السياسيون عن كثب تطورات هذا الوضع.

تضيف هذه الحادثة الأخيرة إلى سلسلة الحوادث البارزة المتعلقة بإيلون ماسك وعائلته، ولا يزال من غير الواضح كيف ستؤثر هذه الحادثة على علاقة ماسك بكل من مؤيديه وخصومه في المستقبل.