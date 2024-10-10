X تعود إلى البرازيل: منصة ماسك تستأنف عملياتها بعد الامتثال القضائي

استأنفت منصة وسائل التواصل الاجتماعي X عملياتها في البرازيل بعد تعليق استمر أكثر من شهر، ناتج عن صراع قانوني بين المالك إيلون ماسك وقاضي المحكمة العليا في البلاد.

استأنفت منصة وسائل التواصل الاجتماعي X عملياتها في البرازيل بعد تعليق استمر أكثر من شهر، ناتج عن صراع قانوني بين المالك إيلون ماسك وقاضي المحكمة العليا في البلاد.

رفع التعليق

تم استعادة الوصول إلى X يوم الأربعاء بعد الحصول على إذن من قاضي المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس، الذي رفع الحظر الذي تم فرضه في 30 أغسطس. نشأ التعليق من نزاع طويل حول قضايا مثل حرية التعبير والمعلومات المضللة.

ردود فعل المستخدمين

عند عودة المنصة، عبر المستخدمون عن ارتياحهم. غرد لوكاس دوس سانتوس كونصولي، وهو مستخدم بارز لديه أكثر من 7 ملايين متابع، قائلاً: “تويتر حياً.” وقد شارك سعادته بالتزام X بالقوانين البرازيلية بعد 15 عامًا من استخدام التطبيق. على نفس المنوال، وصفت طالبة الحقوق جوليا باهري فقدان الوصول بأنه “أحد أكثر المشاعر يأسًا” التي مرت بها، مشددة على اعتمادها على X في الأخبار والتعبير عن النفس.

الامتثال للمتطلبات القانونية

جاء التعليق بعد انتقادات ماسك للقاضي دي مورايس، الذي وصفه بأنه سلطوي. في النهاية، امتثلت X لمطالب المحكمة، التي شملت حظر حسابات معينة وتعيين ممثل قانوني في البرازيل. كانت عدم القدرة على تعيين ممثل محلي عاملًا رئيسيًا أدى إلى التعليق.

الآثار الأوسع

قال ديفيد نيمر، خبير في الأنثروبولوجيا التكنولوجية، إن هذه الحلول ترسل رسالة واضحة مفادها أن حتى أغنى الأشخاص يتحملون مسؤولية القوانين المحلية. وقد تؤثر هذه الحالة على الدول الأخرى التي تتعامل مع شركات ماسك، مما يبرز أنه ليس فوق الرقابة القانونية.

السياق السياسي والاقتصادي

تمثل البرازيل، مع عدد سكانها الكبير على الإنترنت، أحد أهم الأسواق لـ X، حيث تقدر عدد المستخدمين بين 20 إلى 40 مليون. أكدت المنصة التزامها بتوفير الوصول لمستخدميها البرازيليين، مجددة دعمها لحرية التعبير ضمن الحدود القانونية.

تغير ديناميات المستخدمين

انتقل بعض المستخدمين إلى منصات أخرى مثل Threads من Meta وBluesky أثناء التعليق. بينما يستأنف X عملياته، فإنه يواجه تحديات لاستعادة المستخدمين الذين قد يكونون قد وجدوا بدائل. أبلغ Bluesky مؤخرًا عن قاعدة مستخدمين تبلغ 10.6 مليون ويواصل النمو في البرازيل.

التوقعات المستقبلية

يشير الخبراء إلى أن الوضع الحالي لـ X في البرازيل أضعف من السابق. انخفضت قيمة المنصة بشكل كبير تحت ملكية ماسك، مما يعقد موقعها في سوق حيوي للإيرادات الإعلانية.

السياق الدولي

تتوافق قرار البرازيل بتعليق X مع اتجاهات تفرض فيها الدول حظرًا على منصات التواصل الاجتماعي للحفاظ على السيطرة، غالبًا في ظل الأنظمة الاستبدادية. ومع ذلك، فإن إجراءات البرازيل تمثل حالة فريدة من نوعها في فرض المساءلة على كيان تكنولوجي كبير في دولة ديمقراطية.

الاعتبارات الاقتصادية

يعتقد المحللون أن قرار ماسك بالامتثال للسلطات البرازيلية قد تأثر بالعواقب الاقتصادية لفقدان الوصول إلى ملايين المستخدمين والعائدات الإعلانية المرتبطة. على الرغم من التحديات، تدرك X أهمية الحفاظ على وجودها في أحد أكبر أسواقها.