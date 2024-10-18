برادا تنضم إلى ناسا: بدلات فضائية جديدة جاهزة للعودة إلى القمر في 2026

تستعد ناسا لعودة البشرية إلى القمر في 2026، وها هي دار الأزياء الإيطالية برادا تدخل الساحة بأسلوب. تم الكشف عن وحدة التنقل الخارجي Axiom (AxEMU) هذا الأسبوع في المؤتمر الدولي لرواد الفضاء في ميلانو، حيث عرضت تصميمًا مبتكرًا لمهمة Artemis III القادمة.

تستعد ناسا لعودة البشرية إلى القمر في 2026، وها هي دار الأزياء الإيطالية برادا تدخل الساحة بأسلوب. تم الكشف عن وحدة التنقل الخارجي Axiom (AxEMU) هذا الأسبوع في المؤتمر الدولي لرواد الفضاء في ميلانو، حيث عرضت تصميمًا مبتكرًا لمهمة Artemis III القادمة.

دمج الأزياء والوظائف تسعى التعاون بين Axiom Space وبرادا إلى إعادة تعريف تطوير بدلات الفضاء. قال مات أوندلر، رئيس Axiom Space: “لقد أعادت فرقنا النخبوية تعريف تطوير بدلات الفضاء، وفتحت طرقًا جديدة نحو حلول مبتكرة، وطبقت نهج تصميم متطور لبدلة AxEMU. لقد قمنا بكسر القالب.”

تولي بدلات AxEMU الأولوية لسلامة رواد الفضاء بينما تعزز من حركتهم، وهو عامل حاسم للأنشطة في البيئة القمرية القاسية.

الميزات الرئيسية لبدلة AxEMU تتميز البدلات المصممة حديثًا بتقدمات كبيرة في المرونة والأداء، مع أدوات متخصصة مصممة للمهام العلمية. تشمل الميزات الرئيسية:

تصميم يناسب جميع الأحجام

أضواء مدمجة وكاميرا بدقة عالية

قدرات اتصال 4G/LTE

خيارات التغذية داخل البدلة

تم تصميم البدلات لتحمل درجات الحرارة القصوى، خاصة في القطب الجنوبي للقمر، حيث يمكن أن تكون الظروف صارمة. يمكنها تحمل برودة المناطق المظللة بشكل دائم لمدة تصل إلى ساعتين على الأقل وتمكن رواد الفضاء من القيام بمشي فضائي لمدة لا تقل عن ثماني ساعات.

التحديات المقبلة لمهمة Artemis III على الرغم من الحماس المحيط باستكشاف القمر، واجه برنامج الفضاء الأمريكي تحديات، بما في ذلك التأخيرات التقنية ومشاكل التمويل. في عام 2019، وضعت إدارة ترامب هدفًا لناسا للهبوط بالبشر على القمر بحلول عام 2024، مع رؤية لمهام مستقبلية إلى المريخ. ومع ذلك، فإن التأخيرات في تلبية معايير تصميم بدلات الفضاء قد أجلت هذه الجدول الزمني الطموح.

عند إطلاق Artemis III، ستشكل لحظة تاريخية، حيث من المقرر أن تتضمن أول امرأة وأول شخص من لون البشرة يمشي على سطح القمر. أشار Axiom Space إلى أن AxEMU تقترب من مرحلة تطويرها النهائية، بعد أن أكملت بنجاح محاكاة ضغط حرجة، وهو إنجاز لم يشهد منذ مهام أبولو.