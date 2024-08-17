جسد سونيتا ويليامز يفقد بعضًا من كتلته في الفضاء: شرح تأثيرات السفر الفضائي المطول على جسم الإنسان

إن العيش في الفضاء لفترات طويلة يصاحبه مجموعة من التحديات الصحية الكبيرة، وهو ما تعاني منه رائدة الفضاء سونيتا ويليامز حاليًا. فإلى جانب زميلها رائد الفضاء باري ويلمور، توجد ويليامز على متن محطة الفضاء الدولية، حيث يواجهان تمديدًا غير متوقع لمهمتهما بسبب مشكلة فنية في مركبة العودة الفضائية. كان من المقرر في الأصل أن تكون مدة إقامتهما قصيرة، ولكن مهمتهما تأخرت الآن إلى أجل غير مسمى، مما يسلط الضوء على الحقائق القاسية والمخاطر الصحية المرتبطة بالسفر الفضائي لفترات طويلة.

التأثير الفسيولوجي للسفر الفضائي لفترات طويلة

يواجه جسم الإنسان، المصمم للعمل بشكل مثالي تحت قوة الجاذبية الأرضية، العديد من التحديات في بيئة انعدام الجاذبية في الفضاء. ومن العواقب المباشرة لهذه البيئة تحول سوائل الجسم إلى الأعلى، بعيدًا عن الأطراف السفلية. ويمكن أن يؤدي إعادة توزيع السوائل هذا إلى اختلال التوازن الذي قد يسبب الجفاف أو، على العكس من ذلك، زيادة السوائل في أجزاء معينة من الجسم. إن الكلى، التي تعتبر ضرورية للحفاظ على توازن السوائل، تكافح من أجل العمل بشكل صحيح في ظل هذه الظروف، مما يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى. بمرور الوقت، يمكن أن تساهم هذه التحديات في تطور مرض الكلى المزمن، مما يشكل مخاطر صحية طويلة الأجل لرواد الفضاء.

تتدهور صحة العضلات والعظام أيضًا في غياب الجاذبية. بدون المقاومة المنتظمة التي توفرها جاذبية الأرض، تبدأ العضلات في الضمور، وتفقد العظام كثافتها، وهي الحالة المعروفة باسم هشاشة العظام في رحلات الفضاء. يؤدي هذا الفقدان المتسارع للعضلات والعظام إلى إضعاف الهيكل العظمي، مما يجعله أكثر عرضة للكسور والإصابات، سواء أثناء المهمة أو عند العودة إلى الأرض. لا تزال الآثار الطويلة الأجل لهذا الضعف قيد الدراسة، ولكن من الواضح أن التعرض المطول لجاذبية ضئيلة له تأثيرات كبيرة على الجهاز العضلي الهيكلي للجسم.

أحد أكثر التأثيرات المثيرة للقلق للسفر الفضائي المطول هو زيادة الضغط داخل الجمجمة الناجم عن تحول السوائل إلى الأعلى نحو الرأس. يمكن أن يؤدي هذا الضغط إلى مجموعة من الأعراض، بما في ذلك مشاكل الرؤية والصداع المستمر وحتى ضعف الإدراك. كما يتأثر الجهاز القلبي الوعائي، حيث لم يعد القلب بحاجة إلى العمل بجد لضخ الدم في بيئة خالية من الوزن، وقد يعاني من انخفاض في اللياقة القلبية الوعائية. يمكن أن تؤدي التغييرات في بنية عضلة القلب بمرور الوقت إلى انخفاض القدرة على ضخ الدم بكفاءة، مما قد يؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية على المدى الطويل.

التعرض للإشعاع هو مصدر قلق خطير آخر لرواد الفضاء في المهام الطويلة الأجل. على عكس الأرض، حيث يوفر الغلاف الجوي حماية كبيرة من الأشعة الكونية وغيرها من أشكال الإشعاع، يتعرض رواد الفضاء لمستويات أعلى بكثير من الإشعاع. لا يزيد هذا التعرض من خطر الإصابة بالسرطان فحسب، بل يشكل أيضًا تهديدًا لصحة الدماغ، مع تأثيرات محتملة طويلة المدى يمكن أن تشمل التدهور المعرفي وقضايا عصبية أخرى. مرض الإشعاع الحاد هو خطر آخر، وخاصة في حالة حدوث توهج شمسي أو زيادة مفاجئة أخرى في مستويات الإشعاع.

يصبح الجهاز المناعي، الذي يعد حيويًا لحماية الجسم من العدوى، ضعيفًا في الفضاء. يمكن للبيئة الفريدة للفضاء، بما في ذلك تأثيرات انعدام الجاذبية، أن تضعف الاستجابة المناعية، مما يجعل رواد الفضاء أكثر عرضة للإصابة بالأمراض. كما نلاحظ في الفضاء أيضًا تغيرات في ميكروبات الأمعاء، التي تلعب دورًا حاسمًا في الهضم والمناعة والصحة العامة. ويمكن أن يكون لهذه التغيرات تأثيرات بعيدة المدى، وقد تؤثر على الصحة البدنية والعقلية.

التأثير النفسي للسفر إلى الفضاء

إن التأثير النفسي للمهام الطويلة في الفضاء يشكل قضية بالغة الأهمية. فالعزلة والحبس والبيئة عالية الضغط التي يفرضها السفر إلى الفضاء قد تؤدي إلى تحديات تتعلق بالصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة. كما أن الانفصال المطول عن الأحباء، إلى جانب الرتابة والطبيعة المتكررة للحياة على متن محطة الفضاء الدولية، يزيد من الضغوط العاطفية على رواد الفضاء. وقد تخلف هذه التحديات النفسية آثاراً طويلة الأمد، وتستمر حتى بعد انتهاء المهمة وعودة رواد الفضاء إلى الأرض.

وبينما تواصل وكالة ناسا معالجة المشاكل الفنية التي تؤخر عودة سونيتا ويليامز وباري ويلمور، فإن المخاطر المستمرة التي تهدد صحتهما تشكل تذكيراً صارخاً بالتحديات الهائلة التي يفرضها السفر إلى الفضاء على المدى الطويل.