سبيس إكس تنقذ رواد فضاء عالقين على متن محطة الفضاء الدولية

في مهمة حاسمة، نجحت كبسولة Dragon التابعة لشركة SpaceX في الالتحام بمحطة الفضاء الدولية (ISS) لإنقاذ اثنين من رواد الفضاء الذين تقطعت بهم السبل بسبب عطل في كبسولة Starliner التابعة لشركة Boeing. وقد التحمت كبسولة Dragon، التي كانت تحمل مقعدين فارغين لرائدي الفضاء بوتش ويلمور وسوني ويليامز، في الساعة 17:30 بالتوقيت الشرقي (22:30 بتوقيت بريطانيا) بينما كانت محطة الفضاء الدولية تدور على ارتفاع 265 ميلاً (426 كم) فوق بوتسوانا.

رواد الفضاء العالقون ينتظرون العودة

وصل ويلمور وويليامز في الأصل إلى محطة الفضاء الدولية في يونيو على متن كبسولة Starliner التابعة لشركة Boeing في مهمة مدتها ثمانية أيام. ومع ذلك، تسبب خلل تقني أثناء الرحلة في تمديد بقائهما. تم اكتشاف خلل في نظام الدفع الخاص بالكبسولة، مما جعل من غير الآمن عودة رواد الفضاء إلى الأرض على متن Starliner. نتيجة لذلك، اختارت ناسا إرسال كبسولة Dragon التابعة لشركة SpaceX لإنقاذ رواد الفضاء العالقين. ومن المقرر الآن أن يعودوا إلى الأرض في فبراير.

أُطلقت كبسولة Dragon من كيب كانافيرال في فلوريدا يوم السبت، وعلى متنها رائد الفضاء التابع لناسا نيك هاج ورائد الفضاء الروسي ألكسندر جوربونوف. سينضم الثنائي مؤقتاً إلى طاقم محطة الفضاء الدولية قبل أن يعيدا ويلمور وويليامز إلى الأرض بسلام.

التأخيرات والتحديات

واجهت المهمة تأخيراً قصيراً بسبب إعصار هيلين، الذي تسبب في دمار كبير في جنوب شرق الولايات المتحدة، بما في ذلك فلوريدا. كان الإطلاق مُجدولًا في الأصل ليوم الخميس، ولكنه تأجل إلى يوم السبت لضمان الظروف الآمنة.

بعد الالتحام، أظهرت اللقطات من داخل محطة الفضاء الدولية استقبالاً حاراً لهاج وجوربونوف من قبل الطاقم، حيث كانوا يبتسمون ويلتقطون الصور بينما انضموا إلى زملائهم من رواد الفضاء في الفضاء.

مشاكل Starliner

كانت رحلة Starliner الأصلية في الخامس من يونيو أول محاولة لشركة Boeing لإرسال رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية. ومع ذلك، كانت المهمة مليئة بالمشاكل التقنية، بما في ذلك تسرب الهيليوم في نظام الدفع وأعطال في المحركات. تعرض برنامج Starliner لتأخيرات متعددة على مر السنين، بما في ذلك نكسات أثناء رحلات الاختبار غير المأهولة في عامي 2019 و2022.

بعد تحقيقات استمرت لأشهر من قِبَل مهندسي Boeing وناسا، قررت وكالة الفضاء في أواخر أغسطس أنه من غير الآمن استخدام Starliner لإعادة ويلمور وويليامز إلى الأرض. تسببت المشاكل المتعلقة بالمركبة الفضائية في تأخير خطط Boeing لعدة سنوات.

مستقبل السفر إلى الفضاء

أوقفت ناسا أسطولها من مكوكات الفضاء في عام 2011، مما جعل الوكالة تعتمد على المركبة الفضائية الروسية Soyuz لنقل رواد الفضاء من وإلى محطة الفضاء الدولية. ومع ذلك، في عام 2014، منحت ناسا عقودًا لكل من Boeing وSpaceX بقيمة 4.2 مليار دولار و2.6 مليار دولار على التوالي، لبناء مركبات فضائية جديدة قادرة على نقل رواد الفضاء.

أصبحت SpaceX، التي أسسها الملياردير إيلون ماسك، أول شركة خاصة ترسل رواد فضاء إلى محطة الفضاء الدولية في عام 2020، محققةً علامة بارزة في مستقبل استكشاف الفضاء الأمريكي. تؤكد المهمة الأخيرة لإنقاذ رواد الفضاء العالقين على الدور المحوري لشركة SpaceX في عمليات ناسا، حيث تواصل الوكالة تقليل اعتمادها على المركبات الفضائية الأجنبية للمهام المأهولة.

نجحت كبسولة Dragon التابعة لـ SpaceX في الالتحام بمحطة الفضاء الدولية لإنقاذ رائدي الفضاء العالقين بسبب عطل في كبسولة Starliner التابعة لشركة Boeing. تأخرت المهمة لفترة وجيزة بسبب إعصار هيلين، لكن استجابة SpaceX السريعة تؤكد أهميتها المتزايدة في مهمات ناسا الفضائية. مع التحديات التي تواجهها Starliner التابعة لشركة Boeing، تواصل SpaceX تعزيز موقعها في مستقبل السفر إلى الفضاء.