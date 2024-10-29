عجائب كونية: هابل يلتقط مجرة تتسارع عبر الفضاء

كما نعلم، فإن الفضاء الخارجي مليء بالمشاهد البصرية المدهشة، وفي تطور حديث، قام تلسكوب هابل بالتقاط صورة لمجرة لولبية تتسارع كما لو كانت قد أطلقت من مدفع كوني.

كما نعلم، فإن الفضاء الخارجي مليء بالمشاهد البصرية المدهشة، وفي تطور حديث، قام تلسكوب هابل بالتقاط صورة لمجرة لولبية تتسارع كما لو كانت قد أطلقت من مدفع كوني.

المجرة في التركيز

تقع المجرة في التركيز على بُعد 100 مليون سنة ضوئية من الأرض وهي جزء من مجموعة العذراء، وهي مجموعة أكبر من المجرات. تُظهر الصورة الملتقطة المجرة وكأن لها ذيلًا من الغاز على شكل مذنب يتدفق من مركزها بينما تتقدم عبر جيرانها المجريين.

وجهات نظر مثيرة للاهتمام

“المشاهد التي تبدو فيها المجرات من وجهة نظر الأرض مثيرة للاهتمام؛ حيث تبدو العديد منها معلقة بهدوء في فراغ الفضاء كما لو كانت معلقة بخيط، بينما تتألق أخرى في مواقف أكثر ديناميكية بكثير!” قال مسؤولون في ناسا في بيانهم عند إصدار الصورة الجديدة. “قد تكون المظاهر خادعة عند الحديث عن أجسام بعيدة عن الأرض.”

IC 3225: عضو في مجموعة العذراء

تبدو المجرة IC 3225 مبهجة بصريًا، لكنها واحدة فقط من 1,300 عضو آخر في مجموعة العذراء، حيث يمكن رؤية بعضها في الصورة الملتقطة. بينما تسافر IC 3225 عبر الفضاء، تواجه مقاومة من الغاز والغبار في الوسط الداخلي للمجموعة، مما يؤدي إلى ما يعرف بضغط الصدمة.

التأثير على تشكيل النجوم

مع إزالة الغاز من المجرة، تتغير ديناميكيات الضغط، مما يمكن أن يمنع أو يعزز تشكيل النجوم، مما يمنحها مظهرًا مشوهًا. في حالة IC 3225، يمكن رؤية ذراع كثيف بارز في الزاوية السفلى اليسرى، ممتلئ بالنجوم الزرقاء الشابة والحارة. هنا، أدت الضغط إلى ضغط المجرة، مما أدى إلى زيادة في تشكيل النجوم.

الذيل الممتد لـ IC 3225

في تناقض صارخ، يظهر الجزء العلوي الأيمن من المجرة ذيلًا ممدودًا. تبدو هذه المنطقة أكثر استقامة حيث تمت إزالة الغاز والغبار المكون للنجوم، مما يؤدي إلى تجمعات نجمية أصغر.

رؤى من ناسا

أشار مسؤولو ناسا إلى أنه “لا تقترب IC 3225 كثيرًا من مركز المجموعة في الوقت الحالي، لكن الفلكيين استنتجوا أنها تعرضت لضغط الصدمة في الماضي.” وأوضحوا أيضًا، “في حقل مزدحم مثل هذا، قد تكون المواجهة القريبة مع مجرة أخرى قد جذبت IC 3225 وخلقت هذا الشكل.”

تعمل هذه التشوهات الملحوظة كتذكير قوي بالقوى الهائلة التي تعمل على مقاييس فلكية، قادرة على تحريك وإعادة تشكيل المجرات بالكامل.

باختصار، تبرز الميزات الملحوظة لـ IC 3225 التفاعلات المعقدة بين المجرات، كاشفة عن العمليات الديناميكية التي تشكل الكون.