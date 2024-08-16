ناسا تواجه تحدياً غير مسبوق مع تأخر عودة رواد الفضاء من محطة الفضاء الدولية مخاوف بشأن الصحة والآثار المترتبة على البعثة

تواجه وكالة ناسا حالياً وضعاً صعباً وغير متوقع، حيث تواجه عودة رائدي الفضاء سونيتا ويليامز وبوتش ويلمور من محطة الفضاء الدولية (ISS) تأجيلاً إلى أجل غير مسمى.

كان من المقرر في البداية أن تكون مهمة قصيرة على متن كبسولة ستارلاينر من بوينغ، إلا أن الصعوبات التقنية أجبرت وكالة الفضاء الآن على التفكير في تمديد فترة بقاء رائدي الفضاء في المدار حتى أوائل عام 2025.

وقد أثار هذا التمديد غير المتوقع مخاوف بشأن سلامة ورفاهية الطاقم، فضلاً عن الآثار الأوسع نطاقاً على البعثات الفضائية المستقبلية.

الطبيعة غير المتسامحة للسفر إلى الفضاء

على الرغم من أن السفر إلى الفضاء غالباً ما يكون رومانسياً، إلا أنه ينطوي على مجموعة من المخاطر التي تتجاوز التحديات الشائعة التي تتم مناقشتها عادةً والمتمثلة في انعدام الوزن والإشعاع.

ووفقاً للخبراء، فإن أحد المخاطر الحرجة، والتي غالباً ما يتم تجاهلها في كثير من الأحيان، المرتبطة بالبعثات الفضائية المطولة هو احتمال حدوث تلف في الدماغ بسبب الحرمان من الأكسجين.

وأكد طبيب الأعصاب وأخصائي السكتة الدماغية الدكتور بوبيش كومار من مستشفى مدهاربور متعدد التخصصات على خطورة هذه المشكلة، مشيراً إلى أن عدم وجود إمدادات أكسجين مستقرة ومضبوطة يمكن أن يؤدي إلى عواقب صحية خطيرة قد لا يمكن علاجها على رواد الفضاء.

البيئة الفضائية الفريدة من نوعها

إن الفضاء بيئة لا تشبه أي بيئة أخرى، فهي تتميز بانعدام الضغط الجوي وظروف الفراغ القصوى.

ويعتمد روّاد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية على أنظمة متطورة لدعم الحياة للحفاظ على جو متحكم فيه، بما في ذلك تنظيم مستويات الأكسجين الضرورية لبقاء الإنسان على قيد الحياة.

وقد يؤدي أي خلل في هذه الأنظمة إلى عواقب وخيمة على الطاقم.

كما أوضح الدكتور شايليش جها، استشاري الطب النفسي في مستشفيات إندرابراسثا أبولو، الآثار الفسيولوجية للسفر إلى الفضاء.

وأشار إلى أن الظروف الفريدة من نوعها في الفضاء تتسبب في تحول السوائل داخل الجسم نحو المناطق العلوية، مما يؤدي إلى زيادة الضغط داخل الجمجمة.

ويمكن أن تؤدي هذه الظاهرة إلى حدوث صداع وضعف في الرؤية وضغط إضافي على الدماغ، وكلها تشكل مخاوف كبيرة على صحة رواد الفضاء على المدى الطويل. يجب أن تقرأ: لا تفوّت زخة شهب البرشاويات لعام 2024: دليل ذروة المشاهدة لهذه الليلة علاوة على ذلك، سلط الدكتور جها الضوء على الخطر الذي يشكله الإشعاع الكوني، وهو تهديد مستمر في الفضاء يمكن أن يتلف الحمض النووي ويزيد من احتمال الإصابة بالسرطان والأمراض العصبية.

وقال: “تراقب وكالة ناسا مستويات الإشعاع عن كثب، لكن المدة الطويلة لبعثة ويليامز تثير مخاوف بشأن التعرض التراكمي وآثاره المحتملة على الوظائف الإدراكية وصحة الدماغ بشكل عام”.

الدور الحاسم للأكسجين في صحة الدماغ

الأكسجين أمر لا غنى عنه لوظائف الدماغ، وحتى الفترات القصيرة من الحرمان من الأكسجين يمكن أن يكون لها آثار كارثية.

وأوضح الدكتور كومار أن الدماغ حساس بشكل خاص للتغيرات في مستويات الأكسجين، حتى أن فترات الحرمان القصيرة من الأكسجين تؤدي إلى ضرر دائم أو، في الحالات القصوى، قد تكون قاتلة.

يتم إمداد رواد الفضاء بالأكسجين من خلال نظام متطور لدعم الحياة مصمم لضمان إمدادات ثابتة وموثوقة.

ومع ذلك، فإن أي عطل في هذا النظام أو أي حالة طارئة تؤدي إلى استنفاد الأكسجين من شأنها أن تشكل خطراً كبيراً.

وشدّد الدكتور كومار على مخاطر نقص الأكسجين – وهي حالة لا يصل فيها الأكسجين الكافي إلى الدماغ – مبيّناً آثارها الفورية والطويلة الأجل.

تأثيرات نقص الأكسجين

التأثير الفوري: يمكن أن يسبب نقص الأكسجين أعراضًا سريعة مثل الدوار والارتباك وضعف الوظيفة الإدراكية.

وفي الحالات الشديدة، قد يؤدي إلى فقدان الوعي. الضرر على المدى الطويل: يمكن أن يؤدي التعرض المطول لنقص الأكسجة إلى تلف الدماغ الذي لا يمكن علاجه.

فالخلايا العصبية في الدماغ، التي تتطلب إمدادات ثابتة من الأكسجين لتعمل وترمم نفسها بنفسها، معرضة للخطر بشكل خاص.

يمكن أن يؤدي نقص الأكسجة المزمن إلى عجز إدراكي وفقدان الذاكرة وغير ذلك من الإعاقات العصبية.

الشواغل الخاصة بالفضاء

في بيئة الجاذبية الصغرى في الفضاء، قد تختلف تأثيرات نقص الأكسجين بشكل كبير عن تلك التي تحدث على الأرض.

وأشار الدكتور كومار إلى أن انعدام الجاذبية يمكن أن يغير من تدفق الدم والتنفس، مما قد يؤدي إلى تفاقم آثار الحرمان من الأكسجين.

بالإضافة إلى ذلك، فإن خطر الإشعاع الفضائي الدائم يضاعف من هذه المخاطر، مما يزيد من خطر حدوث مشاكل عصبية لرواد الفضاء بشكل عام.

التحديات العاطفية والنفسية

وبعيداً عن المخاطر الجسدية، لا يمكن التقليل من شأن الخسائر العاطفية والنفسية الناجمة عن مهمة طويلة غير مخطط لها.

ناقش طبيب الأعصاب الدكتور سودهير كومار احتمالية تعرض رواد الفضاء مثل سونيتا ويليامز لحالات مثل اضطراب ما بعد الصدمة (PTSD) بسبب العزلة الطويلة عن العائلة والأصدقاء والمجتمع.

يمكن أن تؤدي الظروف المعيشية المحصورة على متن المركبات الفضائية أو المحطات الفضائية، بالإضافة إلى عدم اليقين بشأن عودتهم، إلى الشعور بالوحدة والاضطراب العاطفي.