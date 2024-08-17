يعود فينيش بهوجات إلى الهند: الترحيب بالمصارع العاطفي بالاحتفالات في مطار نيودلهي

عادت فينيش بهوجات إلى الهند لتحظى باستقبال الأبطال في مطار IGI في دلهي يوم 17 أغسطس، على الرغم من النهاية الصعبة لرحلتها الأولمبية في باريس 2024. تصدرت المصارعة الشهيرة عناوين الأخبار بسبب إنجازاتها الرائعة والجدل الذي شاب حملتها.

وحقق فوجات، الذي تنافس في فئة المصارعة لوزن 50 كجم، فوزًا كبيرًا بفوزه على حامل الميدالية الذهبية الأولمبية، يوي سوساكي، الذي كان لديه رقم قياسي دولي لا تشوبه شائبة 82-0. ضمن لها هذا الفوز مكانًا في النهائي وأكد لها الميدالية الفضية. ومع ذلك، تحطمت طموحاتها عندما تم استبعادها من النهائي بسبب زيادة وزنها بمقدار 100 جرام.

في محاولة لإلغاء الاستبعاد، استأنف بهوجات أمام محكمة التحكيم الرياضية (CAS) للحصول على ميدالية فضية مشتركة. ولسوء الحظ، تم رفض استئنافها، مما أدى إلى قرارها إعلان اعتزالها المصارعة في رسالة مؤثرة.

عند وصوله إلى مطار دلهي، كان في استقبال فوغات حشد كبير من المؤيدين، بما في ذلك المصارعان البارزان ساكشي مالك وباجرانغ بونيا. وسلط حفل الاستقبال الضوء على الدعم الواسع النطاق الذي تلقته من الرياضيين والمشجعين الذين شعروا أن الاستبعاد كان غير عادل.

وعلق المصارع ساكشي مالك قائلاً: “ما أنجزه فينيش للبلاد أمر غير عادي ويستحق المزيد من الاحترام والتقدير”.

وأضافت المصارع باجرانج بونيا: “إن تدفق الحب من الأمة واضح. انظر فقط إلى الترحيب الحار الذي تلقته”.

وعلق المصارع ساتياوارت كاديان قائلا: “فينيش كانت وستظل مقاتلة دائما، إنها بطلة في نظرنا، ونحن نحتفل بها وكأنها فازت بالميدالية الذهبية. التحول من فئة 53 كجم إلى فئة 50 كجم يرفع من وزنها”. أسئلة، ونحن حريصون على فهم الأسباب الكامنة وراء ذلك”.

ستتوجه فوغات الآن إلى مسقط رأسها في بالالي، شارخي دادري في ولاية هاريانا، حيث تجري الاستعدادات للاحتفال بإنجازاتها ومسيرتها المهنية.

وفي رسالة صادقة نشرتها قبل مغادرتها باريس، أعربت فوغات عن خيبة أملها وامتنانها. وكتبت: “هناك الكثير مما يمكن قوله، لكن الكلمات لن تكون كافية أبدًا”. “في ليلة 6 أغسطس وصباح 7 أغسطس، لم نستسلم ولم نستسلم، لكن القدر لم يكن في صالحنا”.

وفكرت في قرارها بالتقاعد قائلة: “في ظل ظروف مختلفة، كان بإمكاني الاستمرار حتى عام 2032. ومع ذلك، لا أستطيع التنبؤ بالمستقبل. ما أعرفه هو أنني سأواصل الكفاح من أجل ما أؤمن به ومن أجل ما هو موجود”. يمين.”

على الرغم من النكسات، لا تزال مرونة فينيش بهوغات وتفانيها مصدر إلهام، وكانت عودتها إلى الهند بمثابة شهادة على تأثيرها الدائم على هذه الرياضة.