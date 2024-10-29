بيتكوين يتجاوز 71,000 دولار لأول مرة منذ يونيو مع اقتراب الانتخابات الأمريكية

ارتفعت قيمة بيتكوين لتتجاوز 71,000 دولار لأول مرة منذ يونيو، مدفوعة بالاستثمارات في صناديق التداول المتداولة المخصصة والتكهنات المحيطة بالانتخابات الأمريكية القادمة. اعتبارًا من الساعة 10:45 صباحًا يوم الثلاثاء في سنغافورة، تم تداول بيتكوين بسعر 71,310 دولار، مما يمثل زيادة بأكثر من 2%. كما شهدت الإيثير ودوجكوين، اللتين تحظيان بشعبية بين المستثمرين في الميمات، زيادات تقارب 4%.

يرى الكثيرون أن بيتكوين يمثل “تجارة ترامب” المحتملة بسبب دعم مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة، دونالد ترامب، للأصول الرقمية خلال حملته. وهو حاليًا يتصدر الأسواق التنبؤية، بينما تشير الاستطلاعات إلى سباق متقارب مع المرشحة الديمقراطية، نائبة الرئيس كامالا هاريس.

تم دعم ارتفاع العملة المشفرة من خلال ارتفاع الأسهم الليلة الماضية، ويُنظر إليه على أنه يعكس التوقعات بفوز ترامب في الانتخابات، وفقًا لتوني سيكامور، محلل السوق في IG Australia Pty. وأشار إلى أنه يجب على بيتكوين الحفاظ على سعر فوق 70,000 دولار لبناء الثقة في تجاوز الرقم القياسي لشهر مارس البالغ 73,798 دولار.

لقد وعد ترامب بجعل الولايات المتحدة مركزًا عالميًا للعملات المشفرة، بينما اقترحت هاريس نهجًا أكثر حذرًا، داعية إلى إطار تنظيمي. وهذا يتناقض مع التدابير الأكثر صرامة التي اتخذت خلال إدارة الرئيس جو بايدن.

بالإضافة إلى ذلك، اقترح ترامب أن الملياردير إيلون ماسك، أحد المساهمين الرئيسيين في حملته، يمكن أن يقود مبادرة تهدف إلى تقليل الإنفاق الحكومي، والتي أطلق عليها اسم وزارة كفاءة الحكومة، أو DOGE، في إشارة إلى دوجكوين.

يتوقع المتداولون في الخيارات أن يصل بيتكوين إلى 80,000 دولار بحلول نهاية نوفمبر، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات. وتزداد التقلبات الضمنية حول يوم الانتخابات في 5 نوفمبر. وقد حصلت صناديق بيتكوين المتداولة في الولايات المتحدة على نحو 3.3 مليار دولار من التدفقات الصافية هذا الشهر.

حتى الآن في عام 2024، زادت قيمة بيتكوين بنسبة 70%، مما مكنها من مواجهة توقعات منخفضة لخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي والتدقيق الأخير في Tether، وهي عملة مستقرة رئيسية في تداول العملات المشفرة.

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