الثلاثاء, أغسطس 27, 2024

شاهد: امرأة بريطانية تصبح أكبر قافزة بالمظلات في المملكة المتحدة عن عمر 102 عامًا، والإنترنت مذهول

مُثبتةً أن العبارة "العمر مجرد رقم" صحيحة، أصبحت امرأة بريطانية تدعى مانيت بايلي مؤخراً أكبر قافزة بالمظلات في المملكة المتحدة عن عمر يناهز 102 عامًا.

شاهد: امرأة بريطانية تصبح أكبر قافزة بالمظلات في المملكة المتحدة عن عمر 102 عامًا، والإنترنت مذهول

مُثبتةً أن العبارة “العمر مجرد رقم” صحيحة، أصبحت امرأة بريطانية تدعى مانيت بايلي مؤخراً أكبر قافزة بالمظلات في المملكة المتحدة عن عمر يناهز 102 عامًا.

في عيد ميلادها الـ 102، قامت بقفزة جريئة من ارتفاع 7000 قدم خلال قفزة مظلية نظمت في مطار بيكليس.

كما يظهر الفيديو الذي شاركته صحيفة “ديلي ميل”، كانت بايلي تقوم بالقفز مع مدربها، حيث التقطت المناظر الخلابة للسماء الزرقاء والإطلالات البانورامية أثناء نزولها وهبوطها بسلاسة. لاحقًا، وصفت التجربة بأنها “رائعة.”

عند مشاركة الفيديو، كتبت صحيفة “ديلي ميل”: “احتفلت امرأة تبلغ من العمر 102 عامًا بعيد ميلادها بالقفز من طائرة صغيرة. أصبحت مانيت بايلي أكبر قافزة بالمظلات في بريطانيا بعد إتمامها قفزة من ارتفاع 7000 قدم.”

لاحقًا، حاز الفيديو على تفاعل سريع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشاد المستخدمون بشجاعة بايلي، قائلين: “واو .. أنا سعيد جدًا من أجلها .. ليس لدي هذه الشجاعة حقًا.”

وذكر مستخدم آخر يعبر عن مشاعره قائلاً: “أنا في نصف عمرها وأشعر بأن عظامي تتشقق فقط من مشاهدة هذا! جيد لها.”

وأشاد مستخدم ثالث بقدرتها على تحقيق حلمها في هذا العمر قائلاً: “شجاعة جدًا. كم هو رائع أن تحقق حلمك في هذا العمر.”

مسترجعةً تجربتها في برنامج BBC Radio Suffolk، قالت بايلي: “كانت تجربة مرعبة قليلاً. يجب أن أعترف أنني أغلقت عيني بقوة. أريد فقط أن أقول للآخرين الذين يقتربون من الثمانين والتسعين ألا يتخلوا عن أي شيء. استمروا في المضي قدمًا. لقد كنت محظوظة للغاية بأنني بصحة جيدة، لذلك كان عليّ أن أفعل شيئًا بهذا، وهذا هو جوهر الأمر.”

Tags:

مانيت بايلي، نيوز إكس، أكبر قافزة بالمظلات عن عمر 102
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