شاهد: عميل سابق في البنتاغون يزعم أن الحكومة الأمريكية تمتلك “أجساماً فضائية” ووسائل نقل ذات أصل غامض

الأرض فقط، بل إن الحكومة الأمريكية كانت على علم بوجودها لعقود.

علاوة على ذلك، زعم أيضًا أن السلطات تمتلك مركبات ذات “أصل غير معروف” ليست من الولايات المتحدة أو أي دولة معروفة أخرى.

في منشور لمقطع من مقابلة إيزوندو، كتب موقع ديلي ميل: “عميل سابق يقول إن الحكومة الأمريكية ‘على علم’ بالكائنات الفضائية لعقود. قال محقق الأجسام الطائرة المجهولة لويس إيزوندو للصحفيين إنه يمكنه تأكيد أن مركبة ذات ‘أصل غير معروف’ تم استردادها من حادث روزويل في عام 1947.”

لقد جذب هذا الفيديو أكثر من 60,000 مشاهدة وأكثر من 1,400 إعجاب، مما أثار مجموعة واسعة من ردود الفعل من المشاهدين.

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بينما يقتنع بعض الناس بادعاءات العميل السابق، يظل الآخرون مشككين.

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ردًا على هذا المنشور، قال أحد المستخدمين “داه… من الحقير جدًا أن نعتقد أننا الكائنات الأكثر ذكاءً في الكون بأسره!!! لا عجب أن هناك كائنات فضائية هناك.”

وقال آخر “لم أؤمن بهذا من قبل، لكن بالنظر إلى الأمور في الحياة، لماذا يختفي العديد من الأشخاص؟ مثل الكثيرين في اليوم؟ أفترض أن هناك المزيد من القصة؟”

ومع ذلك، كان المستخدم الثالث مشككًا في هذا الادعاء، قائلًا “لم يتم تقديم دليل فعلي، على الرغم من ذلك.” لكن المستخدم الرابع قال بالموافقة “أخيرًا، شخص يتحدث بالحقيقة