نوبويو أوياما، الصوت الأيقوني لـ”دورايمون”، توفيت عن عمر يناهز 90 عامًا

توفيت نوبويو أوياما، الصوت الأيقوني للشخصية المحبوبة "دورايمون" في الأنمي الياباني، عن عمر يناهز 90 عامًا، حسبما أكدت وكالتها يوم الجمعة. توفيت الممثلة، التي اشتهرت بدورها في سلسلة "دورايمون"، في 29 سبتمبر بسبب أسباب طبيعية مرتبطة بتقدم السن.

توفيت نوبويو أوياما، الصوت الأيقوني للشخصية المحبوبة “دورايمون” في الأنمي الياباني، عن عمر يناهز 90 عامًا، حسبما أكدت وكالتها يوم الجمعة. توفيت الممثلة، التي اشتهرت بدورها في سلسلة “دورايمون”، في 29 سبتمبر بسبب أسباب طبيعية مرتبطة بتقدم السن.

حياة خلف الصوت الأيقوني

تُعتبر وفاة أوياما نهاية عصر بالنسبة لمشجعي برنامج “دورايمون” التلفزيوني، الذي تم عرضه من عام 1979 حتى 2005. كانت هي من قدمت صوت الشخصية الرئيسية، القطة الروبوتية الزرقاء والبيضاء من المستقبل، التي تأتي لمساعدة الطفل نوبيتا. تُعتبر “دورايمون” واحدة من أشهر السلاسل الأنمي في اليابان، وأصبح صوت أوياما مرادفًا للشخصية، مما جعلها واحدة من أكثر الأصوات أيقونية في عالم الأنمي.

أصبحت سلسلة “دورايمون”، التي تضم أيضًا مجموعة من الأفلام وألعاب الفيديو والمانغا، ظاهرة عالمية، خاصة في آسيا، مع جمهور كبير في هونغ كونغ وفيتنام وغيرها. لعب دور أوياما كصوت لدورايمون دورًا كبيرًا في نجاح السلسلة الضخم.

بداية المسيرة والصعود إلى الشهرة

قبل أن تصبح صوت “دورايمون”، كانت أوياما قد أسست نفسها بالفعل في صناعة الترفيه. كانت جزءًا من عرض الدمى Boo Foo Woo الذي عرض على NHK من عام 1960 إلى 1967. ومع ذلك، كان أداؤها لشخصية “دورايمون” هو الذي جلب لها الشهرة والاعتراف العالمي.

ارتبطت نسخة 1979 من “دورايمون” بصوت أوياما لدرجة أنه غالبًا ما يُشار إليها بـ “إصدار أوياما”، مما يميزها عن النسخ الأخرى من السلسلة الشهيرة. كانت تمثيل أوياما للقطة الروبوتية مؤثرة للغاية بالنسبة للجمهور، وأصبحت شخصية محبوبة في المنازل عبر الأجيال.

التكريمات من المعجبين والزملاء

أدى نبأ وفاة أوياما إلى تدفق التكريمات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبر المعجبون في جميع أنحاء العالم عن حزنهم لفقدان الصوت الذي شكّل جزءًا من طفولتهم. تذكر العديد من الأشخاص أوياما بمودة، متأملين في العقود من الفرح والحنين التي قدمها عملها لهم.

“السيدة نوبويو أوياما… كانت شخصًا دعمته من بداية مسيرتي. شكرًا جزيلاً على كل عملك الشاق طوال هذه السنوات. أنا ممتن جدًا” هكذا غرد كازوهيرو إينو، صوت شخصية كاكاشي في ناروتو. يعترف إينو، الذي يشتهر أيضًا بأدواره في جو جو’s Bizarre Adventure و Demon Slayer، بالإرث العميق الذي تركته أوياما في الصناعة.

كما غمر المعجبون منصات وسائل التواصل الاجتماعي برسائل حنونة. كتب أحد المعجبين: “عندما أفكر في “دورايمون”، صوت نوبويو أوياما يتردد في ذهني”. وأضاف آخر: “دورايمون، أحببتك منذ أن أستطيع تذكر، شكرًا لنوبويو أوياما”.

فقدان أيقونة

تأتي وفاة نوبويو أوياما بعد فترة قصيرة من وفاة نوريكو أوهارا، صوت شخصية نوبيتا، الطفل الذي يصبح صديقًا لدورايمون. زاد التوقيت من شعور الحزن الذي يشعر به معجبو السلسلة، الذين يندبون الآن فقدان صوتين مهمين كان لهما الفضل في إحياء البرنامج للكثيرين.

في وداع أخير، أصدرت وكالة أوياما بيانًا عبرت فيه عن امتنانها لللطف الذي تلقت من الآخرين خلال حياتها. كما اعتذرت الوكالة عن التأخير في إعلان وفاتها وأكدت أنه تم إجراء جنازة خاصة حضرها أفراد العائلة فقط.

ستظل مساهمة نوبويو أوياما في عالم الأنمي ودورها في جعل “دورايمون” اسمًا مألوفًا محط تقدير من قبل أجيال من المعجبين حول العالم.