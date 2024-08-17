“النار والرماد”: عنوان “أفاتار 3” الرسمي يكشف عنه جيمس كاميرون

انتظار طويل انتهى أخيرًا. تم الكشف عن عنوان “أفاتار 3”. في يوم الجمعة، 9 أغسطس، خلال معرض D23، كشف المخرج جيمس كاميرون ونجما الفيلم زوي سالدانا وسام ورثينجتون عن العنوان الرسمي الثالث لفيلم “أفاتار”، وهو “أفاتار: النار والرماد”، وفقًا لتقرير “فارايتي”.

بينما لم يعرض كاميرون أي لقطات، قدم بعض فنون التصور من الفيلم، بما في ذلك نيتيري (سالدانا) وهي ترقص فوق النيران وتركب الخفافيش الطائرة.

قال كاميرون: “ستشاهدون الكثير من باندورا التي لم ترونها من قبل. إنها مغامرة مجنونة ومتعة للعيون، ولكنها أيضًا تحتوي على رهانات عاطفية عالية جدًا، أكثر من أي وقت مضى.” وأضاف خلال العرض: “نحن ندخل إلى أراضٍ صعبة للغاية لجميع الشخصيات التي تعرفونها وتحبونها.”

قام كاميرون بتصوير “النار والرماد” بالتوازي مع فيلم “أفاتار: طريق الماء” الذي صدر في عام 2022، والذي يصور الحرب بين البشرية ونافي بعد عودة إدارة تطوير الموارد (RDA) إلى القمر الغريب باندورا.

في نهاية “طريق الماء”، تمكنت عائلة جيك سولي (ورثينجتون) ونيتيري (سالدانا) من صد هجوم RDA ضد عشيرة ميكتاينا المائية والتوكين الشبيه بالحيتان الذين يعيشون معهم في تناغم. ولكن ابنهم الأكبر يُقتل في القتال، وتبقى RDA متجذرة بعمق على باندورا.

سوف تبدأ “النار والرماد” قريبًا بعد تلك الأحداث، حيث يلتقي جيك ونيتيري بـ “شعب الرماد”، وهو قبيلة من نافي التي أشار كاميرون إلى أنها تفضل العنف والسلطة أكثر من القبائل الأخرى.

من المقرر عرض الفيلم في دور السينما في 19 ديسمبر 2025. يحتفظ فيلم “أفاتار” (2009) بسجل أعلى الإيرادات في كل الأوقات. وقد صدر تكملة له، “أفاتار: طريق الماء”، في ديسمبر 2022.

قام كاميرون بإنتاج جميع أفلام “أفاتار” مع شريكه الإبداعي طويل الأمد جون لانداو، الذي توفي في يوليو بسبب السرطان عن عمر يناهز 63 عامًا.