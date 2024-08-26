بن أفليك يثير شائعات مواعدة مع ابنة RFK جونيور البالغة من العمر 28 عامًا، كيك كينيدي، وسط طلاقه من جينيفر لوبيز

بعد طلاقه من جينيفر لوبيز، تم رصد بن أفليك مؤخرًا وهو يقضي الوقت مع كيك كينيدي، ابنة روبرت إف كينيدي جونيور البالغة من العمر 36 عامًا. ووفقًا للتقارير، فقد شوهد الثنائي معًا في عدة أماكن، بما في ذلك صالة بولو في فندق بيفرلي هيلز.

ووفقًا لـ Page Six، ورغم أن تفاصيل علاقتهما لا تزال غير واضحة، إلا أن هذه العلاقة أثارت الفضول حول كيك كينيدي وارتباطها بعائلة كينيدي.

كيك كينيدي، واسمها الكامل كاثلين ألكساندرا “كيك” كينيدي، ولدت في 13 أبريل 1988، وهي ليست مجرد عضو آخر في عائلة كينيدي الشهيرة. سميت على اسم عمتها الكبرى كيك، التي توفيت بشكل مأساوي في حادث طائرة عام 1948، وتشترك في أكثر من مجرد اسم مع سلفها.

على الرغم من أن عائلة كينيدي معروفة بجذورها العميقة في السياسة الأمريكية، إلا أن كيك اختارت مسارًا مختلفًا، واتبعت مهنة التمثيل بدلًا من اتباع خطوات عائلتها السياسية.

تشمل مسيرة كيك التمثيلية أدوارًا في برامج تلفزيونية شهيرة مثل Curb Your Enthusiasm و The Newsroom، وظهورًا لها بنفسها في Gossip Girl. وعلى الرغم من إرث عائلتها السياسي، أعربت كيك عن رغبتها في أن يتم الاعتراف بها لإنجازاتها الخاصة بدلاً من اسم عائلتها الشهير. وقالت ذات مرة: “آمل أن يأتي يوم يأتيني فيه الناس لشيء ليس له علاقة باسمي الأخير”.

نشأت كيك في عائلة كينيدي، مما منحها طفولة فريدة واستثنائية. والدها، روبرت إف كينيدي جونيور، معروف بنشاطه البيئي، وغالبًا ما ارتبط اسم كيك بالقضايا البيئية.

في مقابلة عام 2012 مع مجلة Town & Country، شاركت كيك ذكرى طفولة غريبة حيث أخذها والدها لاستعادة رأس حوت ميت من الشاطئ. قاموا بربط رأس الحوت على سقف السيارة الميني فان الخاصة بهم وقادوا السيارة إلى المنزل، حيث تسربت عصائر الحوت إلى داخل السيارة. كان هذا الحدث الغريب مجرد يوم آخر في حياة عائلة كينيدي.

على الرغم من أن السياسة هي جانب مهم في عائلة كينيدي، اختارت كيك الابتعاد عنها والتركيز على مسيرتها التمثيلية واهتماماتها الشخصية. ورغم شهرة اسم عائلتها، عملت كيك بجد لتكوين هويتها الخاصة، وغالبًا ما تشارك لمحات من حياتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

يملأ حسابها على إنستغرام بالصور التي تعكس حبها للحيوانات، وتقوم بنشر مشاركات حول مشاركتها في الرياضات مثل التنس والتزلج وركوب الخيل بشكل متكرر.

كما جذبت الحياة الشخصية لكيك كينيدي الانتباه على مر السنين. في عام 2018، تصدرت عناوين الصحف عندما توفي صديقها، الملياردير وريث البنوك ماثيو ميلون، بشكل غير متوقع.

وذكرت التقارير أن وفاة ميلون صدمت كيك، حيث كانت العلاقة بينهما قد استمرت نحو أربعة أشهر. وذكرت مديرتها كريستين شوت أن كيك كانت محطمة بسبب الخسارة المفاجئة. منذ ذلك الحين، حافظت كيك على خصوصية علاقاتها الشخصية بشكل كبير.

في الآونة الأخيرة، بدأت الشائعات في الظهور حول علاقة محتملة بين كيك وبن أفليك، الذي يمر حاليًا بمرحلة طلاق علني مع جينيفر لوبيز. شوهد الاثنان معًا، مما أثار تكهنات حول طبيعة علاقتهما. ومع ذلك، لم تعلق كيك على هذه الشائعات، ولم يرد ممثلو أفليك على الاستفسارات.