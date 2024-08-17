جيمس كاميرون يشير إلى مشروع جديد لـ “Terminator” قيد التطوير

من المقرر إطلاق سلسلة رسوم متحركة جديدة لـ “Terminator” هذا الشهر، لكن مبتكر السلسلة جيمس كاميرون غير مشارك فيها. ومع ذلك، ألمح كاميرون إلى أنه يعمل على مشروع آخر متعلق بـ “Terminator”، لكنه بقي متكتمًا على التفاصيل.

في مقابلة مع صحيفة “هوليوود ريبورتر”، تم سؤال كاميرون عن سلسلة Netflix القادمة “Terminator Zero” التي ستعرض لأول مرة في 29 أغسطس. كانت إجابته مختصرة: “يبدو مثيرًا للاهتمام”، قال. “علاقتي بهذا مشابهة جدًا لعلاقتي بـ The Sarah Connor Chronicles—رؤية أشخاص آخرين ينسجون قصصًا في عالم أطلقته هي مسألة مثيرة بالنسبة لي. ما هي استنتاجاتهم؟ ما الذي أثار اهتمامهم؟ إلى أين يتجهون به؟ يبدو أنهم يعودون إلى السبب الجذري ليوم الحساب—الحرب النووية—وما إذا كانت تلك هي الخط الزمني النهائي.”

وأضاف: “أود أن أرى ما توصلوا إليه. أنا أعمل على مشاريعي الخاصة بـ “Terminator” الآن. لا علاقة لها بذلك. كما هو الحال مع The Sarah Connor Chronicles، فقد تناولوا أحيانًا أشياء كنت ألعب بها بشكل مستقل تمامًا. لذلك هناك بعض الفضول. ليس فضولًا ملتهبًا، لكن من الواضح أنه سيكون من الجميل أن نرى نجاحهم.”

ركز الصحفي على تصريح كاميرون: “أنا أعمل على مشاريعي الخاصة بـ “Terminator” الآن. لا علاقة لها بذلك” وتابع بالسؤال. أجاب كاميرون: “إنه سري تمامًا. لا أريد أن أضطر لإرسال وكيل روبوتي خطير محتمل إذا تحدثت عن ذلك، حتى بأثر رجعي.”

قد يرغب كاميرون في اتباع نصيحته الخاصة. في عام 2022، بعد ثلاث سنوات من “Terminator: Dark Fate”، ألمح إلى احتمال وجود فيلم جديد. وبعد عام، أشار إليه مرة أخرى قائلاً إنه كان ينتظر ليرى كيف سيكون رد فعل العالم تجاه الذكاء الاصطناعي قبل المضي قدمًا. من الواضح أن هذا شيء كان يفكر فيه، وربما حتى يعمل عليه، وسيكون منفصلًا تمامًا عن العرض الجديد. بالنسبة لمحبي “Terminator” الذين كانوا يخشون أن يكون “Dark Fate” هو نهاية السلسلة، فإن استمرار كاميرون في التلميح يعطي الأمل بأن هناك فرصة لمزيد من الأفلام