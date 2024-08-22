سيتم عرض مشروع جوني ديب الإخراجي الجديد في مهرجان سان سيباستيان السينمائي

يستعد الممثل والمخرج جوني ديب لعرض مشروعه الإخراجي الجديد في مهرجان سان سيباستيان السينمائي لهذا العام. يوصف هذا الفيلم الجديد بأنه تصوير درامي لفترة زمنية مدتها 72 ساعة من حياة الفنان البوهيمي أميديو موديلياني.

ووفقًا لما ذكره موقع “Deadline”، فإن الفيلم الذي يشارك في بطولته كل من ستيفن غراهام والممثل الأسطوري آل باتشينو، سيعرض خارج المنافسة في هذا المهرجان المرموق الذي سيقام في الفترة من 20 إلى 28 سبتمبر.

تدور أحداث الفيلم في باريس التي مزقتها الحرب في عام 1916، حيث يتجول أميديو موديلياني في شوارع المدينة الفوضوية وسط تسلسل من الأحداث العنيفة.

ويضم طاقم التمثيل أيضًا الممثلة الفرنسية أنطونيا دي سبلات والممثل الإيطالي ريكاردو سكامارشيو، وفقًا لما ذكره موقع “Deadline”.

ويكشف ملخص الفيلم أن الفنان يفر من الشرطة ويفكر في التخلي عن مسيرته والمدينة. ولكن تعرقل خططه من قبل زملائه الفنانين موريس أوتريلو وشايم سوتين، وكذلك ملهمته بياتريس هاستينغز.

ومع بحثه عن النصيحة من صديقه وتاجر أعماله الفنية ليوبولد زبوروفسكي، يتفاقم الاضطراب النفسي للفنان إلى ليلة مليئة بالهلوسات. وتبلغ الأزمة ذروتها عندما يلتقي بجامع أمريكي، موريس غانغنات، الذي يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مسار حياته.

يمثل هذا العرض عودة جوني ديب إلى مهرجان سان سيباستيان السينمائي، حيث حصل في عام 2021 على جائزة دونوستيا لإنجازات حياته.

وبالإضافة إلى فيلم ديب، سيعرض المهرجان أيضًا الفيلم الوثائقي “لوميير! المغامرة تستمر” من إخراج تييري فريمو، وفقًا لما ذكره “Deadline”.

يقدم الفيلم الوثائقي الجديد استكشافًا أعمق لأصول السينما وتأثيرها العالمي، مع عرض مائة فيلم إضافي من أفلام لوميير المستعادة، مما يؤكد على الأهمية التاريخية لجذور السينما الفرنسية والدولية.