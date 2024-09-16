شاكيرا تخرج عن المسرح بعد أن حاول المعجبون تصويرها تحت فستانها، وانتشر رد فعل سينجر على نطاق واسع

وأشار تعليق ثالث إلى أن شاكيرا كانت محقة تمامًا في المغادرة، مؤكدًا أن لا أحد يجب أن يتحمل مثل هذا التصرف غير اللائق أثناء الأداء.

لفتت المغنية الدولية شاكيرا الأنظار بعد مغادرتها المسرح فجأة بسبب حادثة غير لائقة في ملهى LIV ميامي. وكانت نجمة أغنية “Hips Don’t Lie” قد دُعيت إلى المسرح للرقص على أغنية Soltera، لكن أدائها تعرقل عندما لاحظت أن بعض الأفراد في الجمهور كانوا يصورون تحت فستانها.

في البداية، طلبت شاكيرا منهم التوقف، وقامت بضبط فستانها عدة مرات لحماية خصوصيتها. ورغم طلباتها، واصلوا أفعالهم، مما أجبرها على مغادرة المسرح، على الرغم من أنها حاولت الحفاظ على رباطة جأشها. وقد انتشر فيديو يوثق هذه اللحظة عبر الإنترنت، مما أثار غضبًا واسع النطاق.

“شاكيرا تغادر المسرح بعد أن قام أشخاص بتصوير تحت فستانها أثناء رقصها على أغنيتها الجديدة. الناس مقززون.”

أعرب العديد من المستخدمين عبر الإنترنت عن اشمئزازهم، وأدانوا هذا التصرف. وأكد أحد المنشورات على ضرورة احترام الفنانين وضمان بيئة آمنة، بينما دعا آخر إلى محاسبة الجناة قانونيًا.

وأشار تعليق ثالث إلى أن شاكيرا كانت محقة تمامًا في المغادرة، مؤكدًا أن لا أحد يجب أن يتحمل مثل هذا التصرف غير اللائق أثناء الأداء.

ولم تعلق شاكيرا بعد على الحادثة. ويأتي هذا بعد الاهتمام الإعلامي الذي حظيت به مؤخرًا بسبب انفصالها عن جيرارد بيكيه، الذي شاركته علاقة استمرت 11 عامًا ولديهما طفلان، ميلان وساشا. انفصل الزوجان في عام 2022 وسط تقارير عن خيانة بيكيه.