Home
Explore
Settings

Settings

×

Change Mode:

Change Font Size:

الإثنين, سبتمبر 16, 2024
Live Tv

شاكيرا تخرج عن المسرح بعد أن حاول المعجبون تصويرها تحت فستانها، وانتشر رد فعل سينجر على نطاق واسع

وأشار تعليق ثالث إلى أن شاكيرا كانت محقة تمامًا في المغادرة، مؤكدًا أن لا أحد يجب أن يتحمل مثل هذا التصرف غير اللائق أثناء الأداء.

شاكيرا تخرج عن المسرح بعد أن حاول المعجبون تصويرها تحت فستانها، وانتشر رد فعل سينجر على نطاق واسع

لفتت المغنية الدولية شاكيرا الأنظار بعد مغادرتها المسرح فجأة بسبب حادثة غير لائقة في ملهى LIV ميامي. وكانت نجمة أغنية “Hips Don’t Lie” قد دُعيت إلى المسرح للرقص على أغنية Soltera، لكن أدائها تعرقل عندما لاحظت أن بعض الأفراد في الجمهور كانوا يصورون تحت فستانها.

في البداية، طلبت شاكيرا منهم التوقف، وقامت بضبط فستانها عدة مرات لحماية خصوصيتها. ورغم طلباتها، واصلوا أفعالهم، مما أجبرها على مغادرة المسرح، على الرغم من أنها حاولت الحفاظ على رباطة جأشها. وقد انتشر فيديو يوثق هذه اللحظة عبر الإنترنت، مما أثار غضبًا واسع النطاق.

“شاكيرا تغادر المسرح بعد أن قام أشخاص بتصوير تحت فستانها أثناء رقصها على أغنيتها الجديدة. الناس مقززون.”

أعرب العديد من المستخدمين عبر الإنترنت عن اشمئزازهم، وأدانوا هذا التصرف. وأكد أحد المنشورات على ضرورة احترام الفنانين وضمان بيئة آمنة، بينما دعا آخر إلى محاسبة الجناة قانونيًا.

وأشار تعليق ثالث إلى أن شاكيرا كانت محقة تمامًا في المغادرة، مؤكدًا أن لا أحد يجب أن يتحمل مثل هذا التصرف غير اللائق أثناء الأداء.

ولم تعلق شاكيرا بعد على الحادثة. ويأتي هذا بعد الاهتمام الإعلامي الذي حظيت به مؤخرًا بسبب انفصالها عن جيرارد بيكيه، الذي شاركته علاقة استمرت 11 عامًا ولديهما طفلان، ميلان وساشا. انفصل الزوجان في عام 2022 وسط تقارير عن خيانة بيكيه.

Filed under

آخر أخبار العالم آخر أخبار هوليوود شاكيرا

Also Read

أكره تايلور سويفت، يقول دونالد ترامب، تعرف على السبب

أكره تايلور سويفت، يقول دونالد ترامب، تعرف على السبب

عرض ابتكارات المصممين الإماراتيين في معرض الجواهر والمجوهرات

عرض ابتكارات المصممين الإماراتيين في معرض الجواهر والمجوهرات

OpenAI تستعد لجولة تمويل بقيمة 6.5 مليار دولار مع إمكانية إعادة هيكلة الشركة

OpenAI تستعد لجولة تمويل بقيمة 6.5 مليار دولار مع إمكانية إعادة هيكلة الشركة

موقع Hotels.com يكشف عن العناصر الأكثر نسيانًا والطلبات غير العادية في الفنادق حول العالم

موقع Hotels.com يكشف عن العناصر الأكثر نسيانًا والطلبات غير العادية في الفنادق حول العالم

هل يتعاون Venom مع Spidey لمحاربة شرير Marvel القوي هذا في Spider-Man 4؟

هل يتعاون Venom مع Spidey لمحاربة شرير Marvel القوي هذا في Spider-Man 4؟

Entertainment

هل يتعاون Venom مع Spidey لمحاربة شرير Marvel القوي هذا في Spider-Man 4؟

هل يتعاون Venom مع Spidey لمحاربة شرير Marvel القوي هذا في Spider-Man 4؟

طلب السير إيان ماكيلين إعادة لقب الفروسية بعد أن دبلج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ‘Mad’ و‘Rude’

طلب السير إيان ماكيلين إعادة لقب الفروسية بعد أن دبلج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ‘Mad’

بن أفليك يثير شائعات مواعدة مع ابنة RFK جونيور البالغة من العمر 28 عامًا، كيك كينيدي، وسط طلاقه من جينيفر لوبيز

بن أفليك يثير شائعات مواعدة مع ابنة RFK جونيور البالغة من العمر 28 عامًا، كيك

سيتم عرض مشروع جوني ديب الإخراجي الجديد في مهرجان سان سيباستيان السينمائي

سيتم عرض مشروع جوني ديب الإخراجي الجديد في مهرجان سان سيباستيان السينمائي

هل تحب تجربة مستحضرات التجميل؟ اكتشف السبب الرئيسي وراء حساسية بشرتك

هل تحب تجربة مستحضرات التجميل؟ اكتشف السبب الرئيسي وراء حساسية بشرتك

Lifestyle

هل تعمل تقنية صنع الغمازات حقًا؟ يلجأ المؤثرون إلى الغمازات المزيفة للحصول على ابتسامة مثالية

هل تعمل تقنية صنع الغمازات حقًا؟ يلجأ المؤثرون إلى الغمازات المزيفة للحصول على ابتسامة مثالية

هل تحب تجربة مستحضرات التجميل؟ اكتشف السبب الرئيسي وراء حساسية بشرتك

هل تحب تجربة مستحضرات التجميل؟ اكتشف السبب الرئيسي وراء حساسية بشرتك

الطفرة الجوزية: لماذا تحظى الجوز بشعبية كبيرة في العالم – وما تحتاج إلى معرفته عن مخاطرها

الطفرة الجوزية: لماذا تحظى الجوز بشعبية كبيرة في العالم – وما تحتاج إلى معرفته عن

الدليل الشامل لأطعمة موسم الرياح الموسمية: ما يجب تناوله من أجل موسم صحي

الدليل الشامل لأطعمة موسم الرياح الموسمية: ما يجب تناوله من أجل موسم صحي

أزياء خالدة: خمسة اتجاهات للموضة ستظل رائجة إلى الأبد

أزياء خالدة: خمسة اتجاهات للموضة ستظل رائجة إلى الأبد

mail logo

اشترك لتلقي عناوين اليوم من NewsX مباشرة في بريدك الإلكتروني