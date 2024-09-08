طلب السير إيان ماكيلين إعادة لقب الفروسية بعد أن دبلج الملكة الراحلة إليزابيث الثانية ‘Mad’ و‘Rude’

أثارت تصريحات ماكيلين ردود فعل سلبية من المعلقين الملكيين، حيث اقترح البعض أن يعيد لقب الفروسية الخاص به. قالت السيرة الذاتية الملكية مارغريت هولدر، في حديثها إلى صحيفة "ديلي إكسبريس"، "إذا كان سير إيان يشعر بالإهانة من الملكة، فيمكنه التفكير في إعادة لقب الفروسية، رغم أنه قد يندم على ذلك لاحقًا."

سير إيان ماكيلين يثير الجدل بعد وصفه للملكة إليزابيث الثانية بأنها “غير مهذبة”

أثار سير إيان ماكيلين الجدل بعد وصفه للملكة إليزابيث الثانية الراحلة بأنها “غير مهذبة”. في مقابلة مع إحدى المنشورات البارزة، صرح ماكيلين قائلاً، “الملكة، أنا متأكد أنها كانت غاضبة في النهاية… في المناسبات القليلة التي التقيت بها، كانت غير مهذبة إلى حد ما.” ثم سرد إحدى هذه اللقاءات مع الملكة.

تذكر ماكيلين أنه حصل على وسام الرفيق الشرفي في عام 2008 لتقديمه في التمثيل، وأثناء الحفل، علقت الملكة قائلة، “لقد كنت تفعل هذا لفترة طويلة جدًا.”

رد ماكيلين قائلاً، “حسنًا، ليس كما فعلتِ أنتِ”، مما جعلها تبتسم. ومع ذلك، سألت بعد ذلك، “هل يذهب الناس إلى المسرح بعد الآن؟” وجد ماكيلين هذه التعليق مسيئًا، مضيفًا، “هذا غير مهذب عندما تعطي شخصًا ميدالية عن التمثيل. شعرت وكأنها تقول، ‘هل يهتم أحد بك لأنني لا أهتم.'”

سير إيان ماكيلين يُطلب منه إعادة لقب الفروسية

بالإضافة إلى ذلك، شارك ماكيلين تجربته في مصافحة الملكة، موضحًا كيف أنها دفعت الناس بعيدًا بقوة أثناء المصافحة. وقال إن ذلك كان يرسل الرسالة، “اذهب! اذهب!”

أثناء المقابلة، أعرب ماكيلين أيضًا عن دعمه للأمير هاري، قائلاً، “أنا بالتأكيد في صف هاري.”

وصف ماكيلين تحديات الولادة في العائلة المالكة، مقارنًا ذلك بنوع من السجن حيث لا يستطيع الأعضاء عيش حياة طبيعية. كما علق على خيارات هاري، مشيرًا إلى أنه قد لا يكون قد حصل على التوجيه الصحيح، ولكنه يأمل أن يكون قد وجد الشريك المناسب.

أثارت تصريحات ماكيلين ردود فعل سلبية من المعلقين الملكيين، حيث اقترح البعض أن يعيد لقب الفروسية الخاص به. قالت السيرة الذاتية الملكية مارغريت هولدر، في حديثها إلى صحيفة “ديلي إكسبريس”، “إذا كان سير إيان يشعر بالإهانة من الملكة، فيمكنه التفكير في إعادة لقب الفروسية، رغم أنه قد يندم على ذلك لاحقًا.”

تم تعيين ماكيلين فارسًا في عام 1991 تقديرًا لإسهاماته في الفنون المسرحية، وفي عام 2008، كرّمته الملكة إليزابيث الثانية كرفيق شرفي لعمله في الدراما والمساواة.

كما انتقد ديكي أربتر، المتحدث باسم الملكة من عام 1988 إلى 2000، تعليقات ماكيلين، قائلاً، “اقتراح إيان ماكيلين بأن الملكة كانت غير مهذبة بسبب سؤالها عما إذا كان الناس لا يزالون يذهبون إلى المسرح كان مبالغًا فيه.”

وأوضح أربتر أن المسارح كانت تعاني بسبب التكاليف المرتفعة وانخفاض الحضور، وكان سؤال الملكة مشروعًا. وتساءل أيضًا لماذا قبل ماكيلين الشرف إذا شعر بالإهانة، واصفًا تعليقات الممثل بأنها “هجوم لاذع” وغير معتاد من شخص بمكانة ماكيلين