كريس مارتن، المغني الرئيسي لفرقة كولدبلاي وداكوتا جونسون ينفصلان، وممثل الممثلة ينفي

بعد سبع سنوات من الرومانسية، أفادت التقارير بأن كريس مارتن، المغني الرئيسي لفرقة كولدبلاي، والممثلة داكوتا جونسون قد أنهيا علاقتهما.

وفقًا لمصادر MailOnline، فإن الزوجين اللذين كانا يتواعدان منذ عام 2017 وخطبا قد انفصلا.

كما تم الكشف أيضًا، أن الزوجين المشهورين قد ابتعدا عن بعضهما البعض. ومع ذلك، فإن ممثل الممثلة في فيلم Madame Web نفى أخبار الانفصال، مؤكدًا أن هذه التكهنات غير صحيحة.

وفقًا لمصدر في TMZ، فإنهما لا يزالان مخطوبين ويعيشان حياتهما بشكل طبيعي.

وأكد ممثل داكوتا جونسون أيضًا أن الزوجين لم يواجها أي صعوبات في التوازن بين حياتهما الشخصية والمهنية.

في وقت سابق، كشف مصدر أن جداول الأعمال المتطلبة والأولويات الشخصية للزوجين جعلت من الصعب عليهما الحفاظ على علاقتهما.

كيف انتشرت شائعات الانفصال؟

وفي الوقت نفسه، زعم مصدر مؤخرًا أن المغني الرئيسي لفرقة كولدبلاي قد تصالح مع حقيقة أن العلاقة قد انتهت وأنه من الأفضل المضي قدمًا.

وفقًا لما ذكره Daily Mail، زعم المصدر أيضًا أن الزوجين قررا أن علاقتهما لا يمكن أن تستمر لفترة طويلة.

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وقال المصدر: “سيظل لديهم حب لبعضهما البعض، لكنهما توصلا إلى استنتاج أن العلاقة لا يمكن أن تستمر على المدى الطويل.”

ومن الجدير بالذكر أن الممثلة في فيلم Fifty Shades of Grey شوهدت في ماليبو دون خاتم خطوبتها. ونتيجة لذلك، اشتعلت الشائعات حول انفصالهما.