كيت هارينجتون يتحدث عن الموسم الثامن من مسلسل “صراع العروش”: النهاية كانت متسرعة

تلقى الموسم الأخير من المسلسل الشهير “صراع العروش” الكثير من ردود الفعل العنيفة عندما تم إصداره في عام 2019. والآن، بعد خمس سنوات، كشف كيت هارينجتون عن أفكاره حول الموسم الثامن، قائلًا إن النهاية كانت متسرعة، وفقًا لمجلة هوليوود ريبورتر.

في مقابلة جديدة مع مجلة جي كيو، قال كيت: “أعتقد أنه إذا كان هناك أي خطأ في نهاية مسلسل “صراع العروش”، فهو أننا كنا جميعًا متعبين للغاية، ولم يكن بإمكاننا الاستمرار لفترة أطول. لذا فأنا أفهم أن بعض الناس اعتقدوا أنه كان متسرعًا وقد أتفق معهم. لكنني لست متأكدًا من وجود أي بديل. أنظر إلى صور لي في ذلك الموسم الأخير وأبدو مرهقًا. أبدو منهكًا. لم يكن لدي موسم آخر بداخلي”.

وفيما يتعلق بردود الفعل العنيفة على الحلقة الأخيرة من المسلسل، رد هارينجتون: “لكل شخص الحق في إبداء رأيه. أعتقد أنه كانت هناك أخطاء، فيما يتعلق بالقصة، ربما نحو النهاية. أعتقد أن هناك بعض الخيارات المثيرة للاهتمام التي لم تنجح تمامًا.

ناقش هارينجتون أيضًا فيلم HBO الفرعي الذي تم تأجيله، والذي يحمل عنوان Snow، والذي كان قيد التطوير لفترة من الوقت. وبينما رفض الممثل أن يقول ما تدور حوله القصة (“لأنه يبدأ شيئًا كاملاً [عبر الإنترنت]”)، فقد أوضح تفكيره وراء العمل عليه ولماذا لم ينجح في النهاية.

“ما يمكنني أن أخبرك به هو أن HBO جاءت إلي وقالت،” هل ستفكر في هذا؟ “” يتذكر.

“كان رد فعلي الأول” لا. “ثم فكرت أنه قد يكون هناك قصة مثيرة للاهتمام ومهمة عن الجندي بعد الحرب. شعرت أنه قد يكون هناك شيء متبقي ليقوله وقصة متبقية لتروي بطريقة محدودة إلى حد ما. قضينا عامين ذهابًا وإيابًا في تطويره. ولم ينجح الأمر … لم يكن هناك شيء يثير حماسنا بدرجة كافية. في النهاية، تراجعت نوعًا ما وقلت،” أعتقد أنه إذا دفعنا هذا الأمر إلى أبعد من ذلك واستمررنا في تطويره، فقد ينتهي بنا الأمر بشيء ليس جيدًا. “وهذا هو آخر شيء نريده جميعًا.”

في العرض، لعب كيت دور جون سنو