الأربعاء, أغسطس 21, 2024

مايكل كيتون يتحدث عن إلغاء “باتجيرل”: رد غير مبال

مايكل كيتون يتحدث عن إلغاء “باتجيرل”: رد غير مبال

رير من Deadline، كان من المقرر أن يعيد مايكل كيتون دوره كبرس وين. قال كيتون: “لم أهتم بشكل خاص”، وأضاف: “شيك كبير، ممتع، جيد.”

كان من المقرر أن يخرج فيلم “باتجيرل” أديال إل عربي وبيلال فلاح. عبر كيتون عن تعاطفه مع المخرجين. قال: “أحب هؤلاء الشباب. إنهم أشخاص طيبون. أؤيدهم.” وأضاف: “أريد لهم النجاح، وأعتقد أنهم شعروا بالحزن الشديد، وهذا جعلني أشعر بالحزن. أما أنا؟ فأنا بخير.”

مثل كيتون لأول مرة هذا البطل الخارق في فيلم “باتمان” لتيم بيرتون في عام 1989 وأعاد دوره في “ذا فلاش” في عام 2023. اليوم، يُعتبر واحداً من أعظم الممثلين الذين مثلوا الفارس المقنع، وهو ينسب هذا الإرث إلى بيرتون. قال كيتون: “لقد غير كل شيء.” وأضاف: “لا أستطيع أن أقول ذلك بشكل مؤكد، لكن هناك احتمال كبير أنه لولا تيم بيرتون لما كان هناك عالم مارفل ولا عالم دي سي. لقد تم التشكيك فيه.”

في أغسطس 2022، أعلنت شركة وارنر براذرز أن فيلم “باتجيرل” لن يتم تنفيذه، وشاركت النجمة ليزلي غريس الخبر مع معجبيها من خلال منشور على إنستغرام.

“عائلتي العزيزة! عقب الأخبار الأخيرة حول فيلمنا ‘باتجيرل’، أنا فخورة بالحب والعمل الجاد والنية التي بذلها طاقمنا الرائع وعملنا الدؤوب على مدى 7 أشهر في اسكتلندا. أشعر بالبركة للعمل بين أعظم الشخصيات وبناء علاقات تدوم مدى الحياة في هذه العملية! إلى كل معجبي باتجيرل – شكرًا لكم على الحب والثقة، مما أتاح لي ارتداء العباءة والتحول، كما قالت بابس بشكل أفضل، إلى ‘بطلة نفسي!’ باتجيرل إلى الأبد!” ليزلي غريس

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