هل يتعاون Venom مع Spidey لمحاربة شرير Marvel القوي هذا في Spider-Man 4؟

لقد وضعت استوديوهات مارفل بالفعل الأساس لهذا التعاون. في فيلم "سبايدرمان: لا عودة إلى الديار"، تُرك مشهد ما بعد الاعتمادات قطعة من المتحول على الأرض-616، مما يمنح إيدي اتصالًا محتملاً بذلك الكون. يأمل المعجبون أن يتمكن المخرج ديستن دانييل كريتون من دمج ذلك بنجاح في المشاريع المستقبلية لعالم مارفل السينمائي.

كشفت شركة سوني بيكتشرز مؤخرًا عن العرض الدعائي الأخير لفيلم “فينوم: الرقصة الأخيرة”، والذي يوفر نظرة على العقل الجماعي للمتحولين، ويقدم لنا نول، إله المتحولين.

في حين أن فينوم وفينوم: دع هناك يكون مجزرة قد أشارا بشكل عابر إلى نول، إلا أنه يعد خصمًا مناسبًا لخاتمة الثلاثية. ومع ذلك، وكما ذكرت The Cosmic Circus، لن تكون هذه المرة الأخيرة التي نرى فيها نول.

شارك أليكس بيريز من The Cosmic Circus أنه سمع لأول مرة عن خطط نول في وقت سابق من هذا العام، ملمحًا إليها على وسائل التواصل الاجتماعي في أبريل.

ووفقًا لبيريز، فإن قصة نول لن تنتهي مع هذا الفيلم، حيث توجد خطط لإعادته في مشاريع مستقبلية، والأرجح أن تتضمن تعاون توم هولاند في دور سبايدرمان مع توم هاردي في دور فينوم، حيث يمهد فيلم “فينوم: الرقصة الأخيرة” لاجتماعهما المنتظر.

هل سيتعاون فينوم مع سبايدي؟

يشير التقرير إلى أن إيدي بروك قد يعبر إلى عالم مارفل السينمائي (MCU) بحلول نهاية الفيلم. وتفيد المصادر بأن إعادة التصوير الأخيرة في مدينة نيويورك لفيلم “فينوم: الرقصة الأخيرة” قد تكون مرتبطة بهذا التعاون.

علاوة على ذلك، يُشاع أن نول سيكون الشرير الرئيسي في فيلم مستقبلي، حيث يهدف إلى ابتلاع الكون المتعدد في الظلام بعد اكتشافه.

تعاون سوني مع استوديوهات مارفل لعرض سبايدرمان قد حقق نجاحًا كبيرًا، مما أدى إلى بعض من أكبر النجاحات النقدية والتجارية للاستوديو. ومع ذلك، فإن هذه الشراكة أبعدت بيتر باركر عن أفلام فينوم وموربيوس الخاصة بسوني، مما حد من فرص التعاون.

مع بدء ملحمة الكون المتعدد، هناك فرصة لسبايدرمان وفينوم للقيام بمهمة جانبية بين أحداث “المنتقمون: يوم القيامة” و”المنتقمون: الحروب السرية”، على الرغم من أن هذا التحول قد أدى إلى تأجيل القصة المخططة سابقًا التي تركز على ديرديفل.

لقد وضعت استوديوهات مارفل بالفعل الأساس لهذا التعاون. في فيلم “سبايدرمان: لا عودة إلى الديار”، تُرك مشهد ما بعد الاعتمادات قطعة من المتحول على الأرض-616، مما يمنح إيدي اتصالًا محتملاً بذلك الكون. يأمل المعجبون أن يتمكن المخرج ديستن دانييل كريتون من دمج ذلك بنجاح في المشاريع المستقبلية لعالم مارفل السينمائي.

سيعود توم هاردي في دور فينوم، أحد أكثر شخصيات مارفل شهرة وتنوعًا، في الفصل الأخير من الثلاثية. ومع هروب إيدي وفينوم، وتعرضهم للمطاردة من قبل أعداء من كلا العالمين، سيضطرون إلى اتخاذ قرار حاسم سيغلق قصتهم.

تتضمن قائمة الممثلين توم هاردي، تشيويتيل إيجيوفور، جونو تيمبل، بيغي لو، ألانا أوباخ، ستيفن جراهام، وريس إيفانز. الفيلم من إخراج كيلي مارسيل، التي شاركت أيضًا في كتابة السيناريو مع هاردي. المنتجون هم آفي أراد، مات تولماش، إيمي باسكال، كيلي مارسيل، توم هاردي، وهاتش باركر.

سيتم عرض فيلم “فينوم: الرقصة الأخيرة” في دور السينما في 25 أكتوبر.