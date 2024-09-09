إنتاج آيفون في الهند: شركة الاستثمار جيفريز تقول إن الهند ستصل إلى 25 في المائة من الشحنات العالمية بحلول عام 2025

زادت إنتاجية iPhone في الهند من أقل من 1% في 2017 إلى 10% في 2023 بفضل مبادرة “صنع في الهند” ونظام الحوافز المرتبط بالإنتاج (PLI). وقد أفادت شركة الاستثمار العالمية Jefferies بأن هناك خططًا لرفع هذه النسبة إلى 25% من الشحنات العالمية بحلول 2025. يُعزى الارتفاع في التصنيع المحلي لشركة Apple في الهند إلى إدخال نظام الحوافز PLI للهاتف المحمول وتنويع سلاسل التوريد العالمية.

الطرازات الجديدة من iPhone

تستعد Apple لإطلاق أحدث طرازات iPhone 16 Pro وPro Max في الهند بعد إطلاقها العالمي يوم الإثنين. تخطط الشركة لتوفير طرازاتها “صنع في الهند” iPhone 16 Pro و16 Pro Max مباشرة بعد الإطلاق.

الانتقال من الصين لإنتاج iPhone

تسعى Apple إلى إنتاج أكثر من 50 مليون iPhone سنويًا في الهند كجزء من استراتيجيتها لنقل جزء من الإنتاج بعيدًا عن الصين. شهدت صادرات iPhone من الهند زيادة كبيرة، حيث بلغت 12.1 مليار دولار في 2023-24، مقارنة بـ 6.27 مليار دولار في 2022-23. بشكل عام، تم تقييم عمليات Apple في الهند بـ 23.5 مليار دولار في السنة المالية الماضية (FY24).

الفرص لإضافة قيمة إضافية

تشير Jefferies إلى أنه على الرغم من النمو السريع لصادرات الإلكترونيات من الهند، إلا أن هناك إمكانات لإضافة قيمة إضافية. كما يبرز التقرير أن قيمة واردات الإلكترونيات لا تزال تزيد عن ضعف قيمة الصادرات، مما يشير إلى فرص كبيرة للتوريد المحلي.

دعم الحكومة للتصنيع

توفر الحكومة الهندية دعم PLI عبر 14 قطاعًا بإجمالي 2 لكح كرور روبية، مع تخصيص إضافي قدره 70,000 كرور روبية لتعزيز نظام تصنيع أشباه الموصلات والشاشات.

آفاق النمو المستقبلي

يقترح خبراء الصناعة أن Apple ستواصل نموها القوي في الهند مع إطلاق سلسلة iPhone 16 الجديدة. من المتوقع أن يقود هذا النمو زيادة التصنيع المحلي تحت مبادرة “صنع في الهند” وبدعم من استراتيجيات التسويق العدوانية.

وأشار برافو رام، نائب رئيس مجموعة أبحاث الصناعة في CyberMedia Research، إلى أن هواتف iPhone الجديدة قد تشهد زيادة في المبيعات بنسبة 30% مقارنة بالجيل السابق iPhone 15 خلال ربع الإطلاق.