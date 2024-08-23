العودة بالذاكرة: عندما تم تصوير الأغنية الفائزة بالأوسكار “Naatu Naatu” من فيلم “RRR” في مقر إقامة الرئيس فولوديمير زيلينسكي الرسمي

مع زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لأوكرانيا، حان الوقت لتذكر لحظة سينمائية خاصة في تاريخ البلاد الحديث. قبل بضع سنوات فقط، تم تصوير الأغنية الشهيرة “Naatu Naatu” من فيلم “RRR” في مقر إقامة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرسمي، قبل أشهر من اندلاع الحرب في المنطقة.

لاحقًا، أصبحت هذه الأغنية ظاهرة عالمية، حيث فازت بجائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية في عام 2023 وحصلت على جائزة جولدن جلوب لنفس الفئة، وهي الأولى لأي أغنية آسيوية.

وفي الوقت نفسه، زار مودي يوم الجمعة المعرض المتعدد الوسائط حول الشهداء الأطفال في المتحف الوطني لتاريخ أوكرانيا في كييف. وكان برفقته الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقد تأثر رئيس الوزراء مودي بشدة بالمعرض المؤثر الذي أقيم لتكريم ذكرى الأطفال الذين فقدوا حياتهم في النزاع. وأعرب عن حزنه لفقدان الأرواح الشابة المأساوي، ووضع لعبة كعلامة على الاحترام في ذاكرتهم، حسبما جاء في بيان صحفي لوزارة الخارجية الهندية.

في وقت سابق، قام رئيس الوزراء مودي بتكريم المهاتما غاندي عند تمثاله في العاصمة الأوكرانية كييف وأكد على أهمية رسالة غاندي للسلام في تشكيل مجتمع متناغم.

وأكد رئيس الوزراء على الأهمية الدائمة لرسالة المهاتما غاندي في بناء مجتمع متناغم. وأشار إلى أن الطريق الذي أشار إليه المهاتما يقدم حلولًا للتحديات العالمية المعاصرة، وذلك وفقًا لبيان صحفي لوزارة الخارجية الهندية.

ويعد تمثال المهاتما غاندي، الموجود في حديقة “واحة السلام” في كييف، بمثابة منارة للأمل والسلام للبشرية. كما شارك رئيس الوزراء صورة على حسابه في X قائلاً: “قدمت التحية للمهاتما غاندي في كييف. مبادئ بابه عالمية وتبعث الأمل في قلوب الملايين. لنتبع جميعًا الطريق الذي أشار إليه للبشرية”.

والجدير بالذكر أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي وصل إلى كييف صباح الجمعة في أول زيارة لرئيس وزراء هندي لأوكرانيا. وتكتسب الزيارة أهمية خاصة لأنها تأتي في وقت يشهد فيه الإقليم نزاعًا.

وعند وصوله إلى فندق حياة في كييف، تلقى رئيس الوزراء مودي ترحيبًا حارًا من المجتمع الهندي، حيث كان العديد من الطلاب ينتظرون وصوله على أمل إلقاء نظرة على رئيس الوزراء.