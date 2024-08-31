بحر الصين الجنوبي: لماذا تتصاعد التوترات بين الصين والفلبين في المياه المتنازع عليها

تصادمت سفن خفر السواحل الصينية والفلبينية يوم السبت في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، مما يمثل أحدث حادثة في ظل تصاعد التوترات بين البلدين. وقد حمل كل طرف الآخر مسؤولية الحادث

تصادمت سفن خفر السواحل الصينية والفلبينية يوم السبت في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، مما يمثل أحدث حادثة في ظل تصاعد التوترات بين البلدين. وقد حمل كل طرف الآخر مسؤولية الحادث.

اتهم ليو دجيون، المتحدث باسم خفر السواحل الصيني، السفينة الفلبينية خفر السواحل رقم 9701 بالتسبب عمداً في التصادم بطريقة “غير مهنية وخطيرة” بالقرب من الشعاب المرجانية شيانبين في الساعة 12:06 ظهراً يوم السبت. وأشار ليو إلى أن الشرطة البحرية الصينية ستتخذ التدابير اللازمة لمنع مثل هذه الأعمال، وفقًا لبيان نشر على موقع خفر السواحل.

أفاد الكومودور جاي تارريلا من الفلبين بأن سفينة خفر السواحل الصيني قد “صدمت بشكل مباشر ومتعمد” سفينة خفر السواحل الفلبينية. خلال مؤتمر صحفي بث مباشرة على فيسبوك، ادعى تارريلا أن السفينة الفلبينية لم تستفز السفينة الصينية وأشار إلى أن التصادم ألحق الضرر بالقارب الفلبيني.

اتخذت الصين نهجاً أكثر عدوانية تجاه السفن الفلبينية، متهمة إياها بدخول المياه التي تدعي بكين ملكيتها، على الرغم من حكم محكمة دولية لصالح مانيلا. بعد تكرار الحوادث، حاولت الدولتان تنفيذ “ترتيب مؤقت” لتقليل التوترات في بعض المياه المتنازع عليها.

أشارت الفلبين إلى أنها تفكر في توسيع نطاق هذا الاتفاق. ومع ذلك، حذرت الحكومة أيضاً من أن تصرفات الصين تقوض جهود بناء الثقة بين الطرفين.

الفلبين تعزز وجودها في بحر الصين الجنوبي

بعد سنوات من الجمود تحت إدارة موالية لبكين، تركز الفلبين الآن على تعزيز وجودها في بحر الصين الجنوبي من خلال إحياء صناعة بناء السفن المحلية – وهو تحول استراتيجي يعتقد الكثير من المحللين أنه تأخر طويلاً.

كان من المقرر أصلاً في عام 2012، أن يهدف خطة تحديث البحرية الفلبينية إلى الحصول على أسطول قوي، بما في ذلك ستة فرقاطات مضادة للطائرات وثلاثة غواصات هجومية. ومع ذلك، اعتبارًا من هذا العام، تدير البحرية الفلبينية فقط فرقاطتين حديثتين – BRP خوسيه ريزال وBRP أنطونيو لونا – إلى جانب بعض السفن الأخرى، مما يتركها عرضة للخطر في منطقة مليئة بالتوترات.

انتقد محللو الدفاع مانيلا، قائلين إن ست سنوات قد أُهدرت خلال إدارة الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، التي تحولت نحو بكين وقلصت التعاون العسكري مع الولايات المتحدة. وأضافوا أن البلاد الآن بحاجة إلى اللحاق بالركب وأكدوا على ضرورة تحفيز الصناعات والناس.

مع تزايد المواجهات بين السفن الفلبينية والصينية في بحر الصين الجنوبي، أصبحت التوترات المتصاعدة تركز اهتمام مانيلا على الدفاع.

في يناير، خصص الرئيس فرديناند ماركوس الابن حوالي 35 مليار دولار أمريكي نحو تحديث الجيش، مُوافِقاً على مبادرة “Re-Horizon 3” التي تعطي الأولوية لتحديث القوات البحرية على مدى العقد المقبل. أشار المتحدث باسم البحرية الفلبينية الكومودور روي فينسنت ترينيداد إلى وسائل الإعلام المحلية في مايو أن بناء السفن محليًا أفضل للاقتصاد، مشيرًا إلى أن صيانة السفن التي تم شراؤها من الخارج أكثر تكلفة من تكلفتها الأولية.

بالإضافة إلى الفرقاطتين، تمتلك الفلبين سفينتين للنقل البرمائي، وثلاث كورفيتات، وستة زوارق دورية قبالة الساحل، وتسع سفن هجوم سريعة.

المياه الاستراتيجية في بحر الصين الجنوبي

يعد بحر الصين الجنوبي، جزء من المحيط الهادئ الغربي، يقع بين جنوب الصين وتايوان والفلبين وإندونيسيا وفيتنام وتايلاند وكمبوديا وماليزيا.

وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، يمر حوالي ثلث التجارة البحرية العالمية عبر هذا الممر المائي الذي يمتد على 3.5 مليون كيلومتر مربع (1.4 مليون ميل مربع) سنويًا. يُنقل حوالي 40% من المنتجات البترولية العالمية عبر هذا البحر كل عام.

في عام 2016، قدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن أن قيمة البضائع والسلع التي مرت عبر الممر المائي كانت تبلغ 3.6 تريليون دولار (3.29 تريليون يورو). قدرت تقديرات أخرى أن القيمة قد تصل إلى 5.3 تريليون دولار.

قدر الباحثون في جامعة ديوك في نورث كارولينا أن إجمالي التجارة التي تمر عبر كل من بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي – الذي يقع بين الصين وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية واليابان – يبلغ 7.4 تريليون دولار سنويًا.

تمر عشرات الآلاف من السفن التجارية عبر بحر الصين الجنوبي كل عام، حيث تنقل حوالي 40% من تجارة الصين، وثلث تجارة الهند، و20% من تجارة اليابان مع بقية العالم، وفقًا لبيانات مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS).

بالنسبة لآسيا بشكل عام، يرتبط الأمن الاقتصادي للصين والهند واليابان ارتباطًا وثيقًا بسلاسة تشغيل هذا الممر المائي. يُعد بحر الصين الجنوبي مفترق طرق حيوي للتجارة الداخلية بين آسيا بالإضافة إلى التجارة مع أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

هيمنة الصين في بحر الصين الجنوبي

يعتبر بحر الصين الجنوبي قضية متنازع عليها لأن بكين تدعي ملكية معظم مساحته، وهو موقف يثير غضب الدول المجاورة التي ترى أن مطالب الصين الإقليمية تتعدى على مناطقها الاقتصادية الحصرية. تجاهلت الصين حكمًا صدر في عام 2016 عن محكمة تحكيم دولية في لاهاي بهولندا، والذي نص على أن بكين ليس لديها أساس قانوني أو تاريخي لمطالبها الواسعة بموجب القانون الدولي.

مؤخراً، قامت القوات العسكرية الصينية باتخاذ إجراءات أكثر عدوانية في الممر المائي، بما في ذلك مواجهات مع السفن الفلبينية، مما زاد من المخاوف من احتمال حدوث صراع شامل. حذرت الولايات المتحدة مراراً أنها ملزمة بالدفاع عن الفلبين إذا تعرضت القوات الفلبينية للهجوم، بما في ذلك في بحر الصين الجنوبي.

في الشهر الماضي، قدمت فيتنام طلبًا إلى الأمم المتحدة لتمديد الجرف القاري بما يتجاوز 200 ميل بحري (370 كيلومترًا) في الممر المائي، بعد خطوة مماثلة من الفلبين في يونيو.

تعتبر الصين أيضًا تايوان، التي انفصلت عن البر الرئيسي بعد حرب أهلية قبل 75 عامًا، مقاطعة متمردة يجب في النهاية توحيدها. وقد زادت المخاوف من أن بكين قد تستخدم القوة العسكرية لضم الجزيرة الديمقراطية إلى سيطرتها، مما زاد من التوترات في بحر الصين الجنوبي.

يعد بحر الصين الجنوبي منطقة نزاع بسبب احتوائه على احتياطات تقدر بـ 5.38 تريليون متر مكعب (190 تريليون قدم مكعب) من الغاز الطبيعي المثبت والمحتمل و11 مليار برميل من احتياطيات النفط، وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

تحتوي المياه المتنازع عليها أيضًا على رواسب كبيرة من المعادن النادرة، والتي تعتبر أساسية لطموحات الصين التكنولوجية، بما في ذلك إنتاج بطاريات السيارات الكهربائية والإلكترونيات المتقدمة.

مضيق ملقا: تهديد أكبر

بينما تشمل التوترات الحالية بشكل رئيسي الصين والفلبين وتايوان، قد يكمن التهديد الأكبر للتجارة في بحر الصين الجنوبي في الواقع في مضيق ملقا، الذي يقع جنوباً بين ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة.

وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA)، مرت 23.7 مليون برميل من النفط والمنتجات البترولية عبر المضيق يوميًا العام الماضي، وهو حجم يزيد بنسبة 13% عن ذلك الذي عبر مضيق هرمز.

في أضيق نقطة له، يبلغ عرض مضيق ملقا فقط 64 كيلومترًا، مما يجعله عرضة للازدحام والتصادمات. على مر الزمن، كانت هناك العديد من الحوادث المتعلقة بالسرقة والقرصنة في هذا الممر المائي.

أشار بعض الخبراء الجيوسياسيين والعسكريين إلى أنه، على سبيل المثال، إذا غزت الصين تايوان، فإن الولايات المتحدة وحلفاءها قد يقومون بفرض حصار على مضيق ملقا، مما يقيد وصول الصين إلى النفط وقدرتها على تصدير السلع من أكبر اقتصاد في آسيا.