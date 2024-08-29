تعمل Google على تحسين تطبيقات Gemini بقدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة

أعلنت شركة Google عن تحديثين مهمين لتطبيقاتها Gemini، مما يوسع من قدراتها باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي (AI) المتقدمة. يُظهر الإعلان، الذي تم في يوم الأربعاء، دمج “Gems”، وهي أداة جديدة للذكاء الاصطناعي، ونموذج توليد الصور Imagen 3. تم تقديم هذه التحسينات لأول مرة في مؤتمر Google I/O في وقت سابق من هذا العام.

Gems: وظيفة متقدمة للذكاء الاصطناعي في الدردشة

تُمثل “Gems” الميزة الجديدة لتطبيقات Gemini، وهي تقدم تقدمًا ملحوظًا في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للدردشة. تتيح هذه الأداة للمستخدمين إنشاء إصدارات متخصصة من روبوتات الدردشة التي تم تكوينها لمواضيع أو مهام معينة. تم تصميم روبوتات الدردشة الصغيرة هذه، مع مجموعة بيانات محدودة، لتقديم إجابات أكثر دقة وملاءمة.

أوضحت Google فوائد “Gems”، مشيرة: “باستخدام Gems، يمكنك إنشاء فريق من الخبراء لمساعدتك في التفكير في مشروع صعب، أو توليد أفكار لحدث مستقبلي، أو كتابة العنوان المثالي لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي.” يمكن تخصيص “Gems” بتعليمات محددة لتعزيز فعاليتها. سيكون للمستخدمين إمكانية الوصول إلى مجموعة من “Gems” المسبقة الإعداد، بما في ذلك أدوار مثل مدرب التعلم، مولد الأفكار، دليل الوظيفة، محرر الكتابة، وشريك البرمجة. ستكون هذه الميزة متاحة للمستخدمين المدفوعين، بما في ذلك المشتركين في مستويات Gemini المتقدمة، التجارية، والمؤسساتية.

Imagen 3: توليد صور متقدم

سيتم دمج نموذج Imagen 3، وهو أحدث أداة ذكاء اصطناعي لتوليد الصور من Google، في تطبيقات Gemini، مما يوفر للمستخدمين قدرات محسنة لإنشاء الصور. يمكن لـ Imagen 3 توليد صور بصرية في أنماط متنوعة مثل Nikon DSLR، وGoPro، وعدسة واسعة الزاوية، وأكثر من ذلك. تم تصميم الأداة لإنتاج مجموعة واسعة من المخرجات، بما في ذلك المناظر الطبيعية الواقعية، واللوحات الزيتية ذات الملمس، والمشاهد المتحركة بالطين.

ميزة مميزة في Imagen 3 هي قدرتها على توليد صور للأشخاص. كانت هذه الميزة قد أُزيلت سابقًا بسبب مخاوف من توليد محتوى متحيز أو ضار. للتعامل مع هذه القضايا، قامت Google بتنفيذ إجراءات وقائية لتقليل خطر التزييف العميق (deepfakes) وقدمت SynthID لوضع علامات مائية على الصور التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

الوصول والقيود

سيتم توفير قدرات Imagen 3 لجميع مستخدمي Gemini، بما في ذلك أولئك في المستوى المجاني، على الرغم من أنهم قد يواجهون بعض القيود مقارنة بالمستخدمين المدفوعين. ألمحت الشركة إلى إمكانية التحرير الفوري للصور المولدة باستخدام المطالبات النصية، رغم عدم توفير تفاصيل محددة حول هذه الوظيفة. من المهم ملاحظة أن Google صرحت بأن Imagen 3 لن يدعم توليد الأفراد الواقعيين القابلين للتعرف عليهم، أو تمثيلات القاصرين، أو المحتوى المفرط في الدموية أو العنف أو الجنسي.

من المتوقع أن تعمل هذه التحديثات لتطبيقات Gemini على تحسين تجربة المستخدم من خلال توفير أدوات متقدمة لكل من التواصل والمهام الإبداعية. تعكس عملية دمج “Gems” وImagen 3 التزام Google المستمر بتقدم تقنية الذكاء الاصطناعي وتوسيع تطبيقاتها.