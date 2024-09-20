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السبت, سبتمبر 21, 2024
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رئيس وزراء اليابان كيشيدا يطلب توضيحاً من الصين بعد طعن تلميذ مدرسة

وقال كيشيدا: "نطالب بقوة بأن تشرح الجانب الصيني حقائق القضية. وبما أن أكثر من يوم قد مر على الجريمة، فقد وجهنا لهم تعليمات بتقديم تفسير في أقرب وقت ممكن."

رئيس وزراء اليابان كيشيدا يطلب توضيحاً من الصين بعد طعن تلميذ مدرسة

بعد أن تعرض صبي ياباني يبلغ من العمر 10 سنوات للطعن أثناء ذهابه إلى المدرسة في مدينة شنتشن الصينية، طالب رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بتفسير من بكين بشأن حالات الطعن المميتة التي استهدفت أطفالاً يابانيين في الصين في الأشهر الأخيرة، وفقًا لتقرير نشرته شبكة CNN.

وفي حديثه للصحفيين، وصف رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا الهجوم بأنه “جريمة شنيعة ومسألة خطيرة وجسيمة”، وحث الصين على حماية المواطنين اليابانيين في البلاد.

وقال كيشيدا: “نطالب بقوة بأن تشرح الجانب الصيني حقائق القضية. وبما أن أكثر من يوم قد مر على الجريمة، فقد وجهنا لهم تعليمات بتقديم تفسير في أقرب وقت ممكن.”

وأضاف: “يجب ألا يتكرر مثل هذا الحادث أبدًا. لقد حثثنا الجانب الصيني بشدة على ضمان سلامة المواطنين اليابانيين.”

وفي مؤتمر صحفي دوري يوم الخميس، أعربت وزارة الخارجية الصينية عن “الأسف والحزن” إزاء ما وصفته بـ “الحادث المؤسف”، وقدمت تعازيها لعائلة الصبي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، لين جيان، إن القضية قيد التحقيق ووصفها بأنها “حادث فردي”. وأضاف: “حوادث مماثلة يمكن أن تحدث في أي بلد. لقد اتخذت الصين دائمًا وستواصل اتخاذ تدابير فعالة لضمان سلامة جميع الأجانب في الصين.”

لم تذكر السلطات الصينية الدافع وراء الهجوم الذي وقع يوم الأربعاء. ومع ذلك، فإن القومية وكراهية الأجانب والمشاعر المعادية لليابان تشهد ارتفاعًا في البلاد، وغالبًا ما يتم تأجيجها من قبل وسائل الإعلام الحكومية.

وفقًا لوزارة الخارجية الصينية، تم طعن الصبي، الذي كان والده يابانيًا ووالدته صينية، على بُعد حوالي 200 متر من بوابة المدرسة صباح يوم الأربعاء في مدينة شنتشن الجنوبية. وتوفي متأثرًا بجراحه في البطن في وقت مبكر من يوم الخميس، وفقًا للحكومة اليابانية، نقلاً عن وكالة كيودو للأخبار.

علاوة على ذلك، أصدرت شرطة شنتشن بيانها وأفادت بأن المشتبه به البالغ من العمر 44 عامًا تم القبض عليه في مكان الحادث وتم احتجازه. وكان الرجل عاطلاً عن العمل وسبق أن تم احتجازه مرتين للاشتباه في تدمير مرافق الاتصالات العامة وتعطيل النظام العام، وفقًا لتقرير نشرته وسائل الإعلام الحكومية في شنتشن يوم الجمعة، استنادًا إلى الشرطة.

وفي الوقت نفسه، في يونيو، قام رجل صيني بإصابة امرأة يابانية وطفلها في هجوم بالطعن أمام حافلة مدرسية في مدينة سوتشو بشرق الصين. وتوفيت مشرفة حافلة صينية حاولت التدخل في وقت لاحق متأثرة بجراحها.

وفي أعقاب هذا الهجوم، أبلغت وزارة الخارجية اليابانية المدارس اليابانية في الصين بمراجعة تدابير السلامة الخاصة بها، وفقًا لما قالته وزيرة الخارجية يوكو كاميكاوا للصحفيين يوم الخميس.

كانت الهجمات العلنية ضد الأجانب نادرة في الصين، ولكن سلسلة من حوادث الطعن البارزة أثارت القلق في الأشهر الأخيرة.

قبل أسبوعين من الهجوم على الأم اليابانية وطفلها في سوتشو، تم طعن أربعة مدرسين أمريكيين في كلية عامة على يد رجل صيني في حديقة عامة في مقاطعة جيلين الشمالية الشرقية، بعد أن اصطدم بأحدهم، وفقًا للشرطة الصينية.

وصفت وزارة الخارجية الصينية كلا الهجومين بأنهما “حوادث فردية” ولم تصدر مزيدًا من المعلومات عن الدوافع.

(باستثناء العنوان، لم يتم تحرير هذه القصة بواسطة فريق Newsx وتم نشرها من مصدر مشترك).

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