زخات نيزكية من صنع الإنسان في الأفق؟ مهمة DART التابعة لناسا تثير الإثارة

قد تؤدي مهمة اختبار إعادة توجيه الكويكبات المزدوجة (DART) التابعة لوكالة ناسا، والتي اصطدمت بكوكب قمر الكويكب ديمورفوس قبل عامين، إلى هطول نيزك فريد من نوعه من صنع الإنسان.

مهمة اختبار إعادة توجيه الكويكبات المزدوجة (DART) التابعة لوكالة ناسا، التي اصطدمت بشكل شهير بالكويكب الصغير ديمورفوس قبل عامين، قد تخلق وابل شهب فريد من نوعه من صنع الإنسان. في الأصل، كانت المهمة تهدف إلى اختبار ما إذا كان بإمكان البشرية تحويل مسار كويكب، لكنها غيرت أيضًا شكل ديمورفوس وقد تؤدي الآن إلى حدث سماوي غير معتاد.

تأثير مهمة DART

في سبتمبر 2022، اصطدمت المركبة الفضائية DART بشكل متعمد مع ديمورفوس لمعرفة ما إذا كان يمكنها تغيير مساره. وقال شانتانو نايدو من مختبر الدفع النفاث التابع لناسا: “تغير شكل الكويكب بأكمله، من جسم متناسق نسبيًا إلى ‘إهليلج ثلاثي المحاور’، شيء أشبه ببطيخة طويلة”.

احتمال وابل الشهب

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الحطام من الاصطدام قد يشكل وابل شهب من صنع الإنسان. وفقًا لدراسة من جامعة كورنيل في أغسطس، قد يدور هذا الحطام في النهاية حول الأرض والمريخ في السنوات الـ 10 إلى 30 المقبلة. قد يستمر الحطام في السقوط لمدة تصل إلى 100 عام، مكونًا وابل شهب يمكن رؤيته من الأرض.

وأوضح إيلوي بينيا أسينسيو، الباحث في جامعة ميلانو التقنية بإيطاليا: “بمجرد وصول أول الجسيمات إلى المريخ أو الأرض، يمكن أن تستمر في الوصول بشكل متقطع ودوري لمدة لا تقل عن الـ 100 عام القادمة، وهي مدة حساباتنا.” وأضاف أن الحطام يمكن أن ينتج شهبًا أو نجومًا متساقطة أثناء دخوله الغلاف الجوي للمريخ.

السلامة والرؤية

على الرغم من الإثارة، فإن الحطام لا يشكل تهديدًا كبيرًا للأرض. من المتوقع أن تكون الشظايا صغيرة، تتراوح من حبيبات إلى حجم الهواتف الذكية. بينما قد تصل بعض الجسيمات إلى الأرض، من المرجح أن تسقط أخرى على المريخ.

إذا حدث الحطام المتجه نحو الأرض، فلن يتزامن مع وابلات الشهب المعروفة وسيكون بطيء الحركة. سيكون ذروة هذا وابل الشهب على الأرجح في مايو وسيكون مرئيًا بشكل أساسي من نصف الكرة الجنوبي، وسيظهر وكأنه ينشأ بالقرب من كوكبة الهندوس.

لم تعرض مهمة DART التابعة لناسا قدرتنا على الدفاع عن الأرض من الكويكبات فحسب، بل مهدت الطريق لنوع جديد من وابل الشهب، مما يدمج علوم الفضاء مع إمكانيات مثيرة للمستقبل.